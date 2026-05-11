Volley A1 femminile, Margherita Brandi è biancazzurra

La centrale classe 2002 (183 centimetri) ha scelto la Omag MT per fare il salto in A1 dopo il bel percorso in serie A2

Il reparto centrali della Consolini Volley si rafforza con un acquisto di qualità: Margherita Brandi, classe 2002, 183 centimetri di altezza e una voglia di Serie A1 costruita stagione dopo stagione, ha scelto San Giovanni in Marignano per fare il salto.

Cresciuta a Montevarchi, in Toscana, in una famiglia dove lo sport è di casa (il padre Giacomo è stato portiere professionista tra Fiorentina e Montevarchi), Margherita si forma pallavolisticamente nelle giovanili dell’Imoco Volley Conegliano, dove arriva la prima panchina in Serie A, il titolo di vice Campionessa d’Italia e lo Scudetto Under 19. Una base tecnica importante, in uno dei vivai più prestigiosi d’Europa.

Da lì inizia il suo percorso in Serie A2: Montecchio Maggiore, Brescia e infine Costa Volpino, dove nelle ultime due stagioni trova continuità e un trofeo, la Coppa Italia di A2 conquistata nell’ultima stagione con la CBL. Un percorso lineare e in crescita, che la società marignanese ha seguito con attenzione. E San Giovanni in Marignano non era un posto sconosciuto per lei. Brandi ci è arrivata più volte da avversaria, e ogni volta ha avuto modo di conoscere da vicino l’ambiente e il calore del pubblico romagnolo. Sensazioni che nel tempo hanno alimentato il desiderio di viverlo dall’altra parte della rete. La Consolini porta in biancazzurro una centrale con ancora tanto da esprimere: efficace a muro, concreta in attacco, con la testa giusta per affrontare una Serie A1 sempre più esigente.

Ecco il primo commento di Margherita Branci: “Sono molto contenta di iniziare questa nuova esperienza con San Giovanni Marignano. È una società seria e ambiziosa, con un progetto importante. Per me rappresenta una grande opportunità di crescita e un’occasione per mettermi alla prova in un ambiente stimolante. È il mio primo anno in Serie A1 ed è un sogno che si realizza. Arrivo con tanta voglia di lavorare, migliorare e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutti, entrare nel gruppo e iniziare questa nuova stagione insieme.”