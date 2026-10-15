Volley A1 femminile, Omag-MT: a Cervia contro Macerata

La squadra di Bellano deve mostrare passi avanti sul piano della continuità e della gestione dei momenti caldi del set

Domenica 18 ottobre (ore 17.00) il Palasport di Cervia riapre le sue porte alla Serie A1 per l’esordio casalingo della Omag Consolini Volley. Ad attendere le bianco-azzurre c’è la CBF Balducci HR Macerata, per un terzo turno di campionato che si preannuncia aperto e ricco di spunti.La squadra di coach Massimo Bellano sa che le prime sfide della stagione sono fondamentali per testare gli automatismi e trovare la migliore intesa di squadra. Nelle prime due sfide la Omag ha alternato sprazzi di pallavolo fluida e di grande grinta a momenti di assestamento fisiologici in questa fase della stagione.Dall’altra parte della rete, anche Macerata si presenta in Romagna al termine di tre gare impegnative contro Bergamo, la corazzata Milano e Scandicci nell’anticipo della quarta giornata. Le marchigiane hanno dimostrato spunti di carattere, strappando set a caccia del proprio ritmo, a testimonianza di quanto questo campionato richieda massima concentrazione contro ogni avversaria.Per la Omag Consolini la gara di domenica è il primo vero abbraccio con il pubblico amico: un’opportunità preziosa per tradurre il lavoro settimanale in campo e mostrare passi avanti sul piano della continuità e della gestione dei momenti caldi del set. Serviranno massima cura nelle coperture, lucidità in contrattacco e la spinta calda del Palasport per chiudere con coraggio i palloni che contano.Alice Nardo ci presenta il match: "Finalmente giochiamo la nostra prima partita in casa di fronte ai nostri tifosi e penso che sia noi sia loro ci meritiamo questi tre punti; faremo di tutto per riuscirci. Macerata è una buonissima formazione, che abbiamo già avuto occasione di incontrare in amichevole, con un’ottima organizzazione muro-difesa. Starà a noi giocare le nostre carte migliori per far sì che il risultato ci sorrida".Tutti pronti a spingere le bianco-azzurre: appuntamento a Cervia per un pomeriggio di grande pallavolo.