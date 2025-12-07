Volley A1 femminile, Omag MT a secco di punti a Busto Arsizio (3-1)

La strada è chiara: trasformare le fiammate in costanza e far valere l’energia vista nell’avvio

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna da Busto Arsizio con una sconfitta, L’avvio è stato brillante: nel primo set la squadra di coach Bellano ha imposto ritmo, ordine e aggressività, meritando il vantaggio grazie a un gioco pulito e coraggioso.

Dal secondo parziale, però, la Uyba ha cambiato passo, aumentando pressione e continuità. La Omag-Mt ha provato a restare agganciata, ma nei momenti chiave sono arrivati troppi errori, soprattutto in fase di cambio palla e nelle ricostruzioni, rendendo difficile mantenere il livello mostrato all’inizio.

All’esordio in maglia Omag-MT, Yushan Zhuang ha offerto una buona prestazione: solida, precisa, varia nelle scelte d’attacco e sempre dentro il gioco.

La squadra torna a casa senza punti, ma serviranno più continuità nei set centrali e maggiore freddezza nei momenti pesanti. La strada è chiara: trasformare le fiammate in costanza e far valere l’energia vista nell’avvio. La stagione è al giro di boa le la Omag-Mt deve provare ad invertire la rotta cercando di alzare subito il livello.

IL TABELLINO

EUROTEK LAICA UYBA-OMAG-MT SAN GIOVANNI In MARIGNANO 3-1

EUROTEK LAICA UYBA: Van Avermaet 10, Seki 1, Parra 17, Torcolacci 6, Obossa 22, Battista 1, Pelloni (L), Gennari 9, Parlangeli, Schmit, Pagani (L), Diouf, Eckl, Metwally. All. Barbolini.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Zhuang 20, Caruso 4, Bracchi 8, Piovesan 13, Kochurina 10, Straube 1, Tellone (L), Brancher 1, Parini, Ortolani, Cecchetto (L), Nardo, Panetoni, Nicolini. All. Bellano.

ARBITRI: Piana, Cavalieri.

PARZIALI: 16-25, 25-15, 25-16, 25-18

NOTE - Spettatori: 1116, Durata set: 24', 26', 23', 25'; Tot: 98'. MVP: Gennari.