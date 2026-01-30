Volley A1 femminile, Omag-MT alla trasferta contro Monviso

Le due formazioni sono appaiate a quota 17 punti, con le padrone di casa avanti di una vittoria: elementi che rendono il match di grande interesse

A cinque gare dal termine della stagione, la Omag-Mt si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più caldi del campionato. Le Zie guidate da coach Massimo Bellano saranno impegnate nella lunga trasferta piemontese contro Monviso, in una sfida che mette in palio punti pesantissimi.

Le due formazioni si presentano all’incontro appaiate a quota 17 punti, con le padrone di casa avanti di una vittoria: elementi che rendono il match di grande interesse per entrambe, in piena corsa verso l’epilogo della stagione. La gara si disputerà domenica alle ore 16 al Palabus Company di Villafranca Piemonte e sarà trasmessa in diretta su Volleyball World e su DAZN (visibile con abbonamento).

Capitan Ortolani e compagne arrivano all’appuntamento motivate e in crescita: l’ottimo gioco corale espresso nelle ultime due uscite ha rappresentato una preziosa iniezione di fiducia in vista del rush finale e del raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Monviso, dal canto suo, è pronta a rispondere colpo su colpo, potendo contare su un gruppo esperto e solido, capace di mettere in difficoltà avversarie di alto livello tecnico. La recente vittoria esterna sul campo di Busto ha ulteriormente rafforzato la consapevolezza dei propri mezzi, rendendo la sfida ancora più equilibrata e avvincente.

In vista del match, coach Massimo Bellano ha analizzato i temi principali della sfida.

Quello di domenica è a tutti gli effetti uno scontro fondamentale in chiave salvezza: quanto pesa mentalmente una gara in cui entrambe le squadre sanno che i punti valgono doppio?

«L’importanza della partita è evidente: è una gara molto importante, anche se non decisiva, una delle ultime cinque da affrontare. Va quindi riconosciuto il suo peso, ma senza subirlo eccessivamente dal punto di vista mentale. Dobbiamo essere consapevoli che dopo questa partita ce ne saranno altre quattro e che tutto non finirà qui, né in caso di risultato positivo né in caso di risultato negativo. La gara va approcciata nel modo giusto. Il fatto che entrambe le squadre siano consapevoli dell’importanza della posta in palio ci mette sullo stesso piano dei nostri avversari: tutti sappiamo che vincere sarebbe molto importante. La tensione, però, si può gestire se ci si prepara nel modo migliore, lavorando bene durante la settimana e curando la partita sotto ogni aspetto. In questo modo diventa più semplice controllare la pressione. Va poi considerato che le atlete che scenderanno in campo sono abituate a vivere questo tipo di situazioni: fa parte del nostro mestiere.»

Che tipo di partita dovrà fare Omag-Mt dal punto di vista tattico? Più tensione e prudenza o il coraggio di rischiare per provare a fare il colpo pieno?

«Come in tutte le partite, bisogna cercare di portare in campo il meglio di ciò che si può dare. Nella pallavolo è complicato parlare di “rischiare di più” o “rischiare di meno”. Per vincere una partita bisogna esprimere la massima qualità nei fondamentali in cui si è più forti e, allo stesso tempo, cercare di proteggersi e limitare ciò che riesce un po’ meno. Questo è un principio valido sempre, ogni settimana. Noi cercheremo di farlo con ancora maggiore consapevolezza, perché soprattutto nell’ultimo mese di campionato abbiamo acquisito una chiara idea dei nostri punti di forza ed è su quelli che proveremo a costruire la partita.»

Cosa teme di più di Monviso?

«Di Monviso non temiamo nulla di specifico, ma abbiamo grande rispetto per la squadra. A mio avviso nel roster ci sono giocatrici di valore, interessanti, con un’identità di gioco ben definita: un gioco veloce, rapido, supportato anche da una buona battuta. Conosciamo le loro caratteristiche e le rispettiamo, perché sappiamo che è una squadra che probabilmente ha una classifica inferiore a quanto meriterebbe per il valore dell’organico. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, ma siamo pronti ad affrontarle.»

Nelle ultime partite la squadra ha mostrato grande carattere, soprattutto nei momenti chiave: su cosa avete lavorato?

«Il carattere che forse si è visto dall’esterno nasce soprattutto dalla consapevolezza del lavoro svolto e del percorso fatto durante l’anno, oltre all’aver individuato alcuni punti di forza su cui costruire le partite. Abbiamo cercato di valorizzarci il più possibile e di dare alla squadra un’identità riconoscibile. Una volta trovata questa identità, è diventato più semplice anche mostrare maggiore carattere in campo. Credo però che tutto parta sempre dal lavoro quotidiano e dall’applicazione.»

Quanto le è dispiaciuto non giocare questa gara la scorsa settimana?

«Per quanto riguarda il calendario, la sosta non è stata un problema, anzi. Venivamo da due partite importanti e difficili, giocate nell’arco di quattro giorni, con un grande dispendio di energie nervose. Avere un po’ di tempo per riposare, recuperare e preparare bene questa partita è stato anche positivo. Se vogliamo invece parlare di calendario, forse c’è più da rammaricarsi per la doppia trasferta tra Lombardia e Piemonte che dovremo affrontare in quattro giorni, tra mercoledì e domenica, fra un paio di settimane. Per quanto riguarda questa sosta, era prevista e va bene così: non credo che ci abbia tolto qualcosa. Il risultato di questa partita sarà indipendente dalla pausa che c’è stata".