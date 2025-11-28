Volley A1 femminile, Omag-MT: all'orizzonte il Fenera Chieti

Per le atlete di coach Bellano, ancora in pieno processo di adattamento alla massima categoria, questa sfida rappresenta molto più di tre punti

Per la Omag-MT all’orizzonte c’è il Fenera Chieri, una delle realtà più strutturate della Serie A1. Per le atlete di coach Bellano, ancora in pieno processo di adattamento alla massima categoria, questa sfida rappresenta molto più di tre punti: è un banco di prova per capire quanto sia cresciuta la qualità del loro gioco e quanto velocemente stiano imparando a reggere i ritmi.

Dall’altra parte della rete, Chieri si presenta con il solito marchio di fabbrica: organizzazione, continuità e un roster costruito con grande lucidità. La novità più scintillante è l’opposta ungherese Anett Németh, atleta dalla fisicità imponente e dall’attacco pulito, capace di incidere anche nei palloni sporchi. In posto 4 grande equilibrio: prima palla alta di qualità, seconda linea solida e tanta intelligenza tattica. Al centro, Chieri continua a proporre uno dei reparti più affidabili del campionato, con tempi di muro precisi imposti dalla ex Zia Anna Grey, best blocker nella stagione 23-24.

Per la Omag-MT, la chiave sarà riuscire a mantenere ordine nei momenti caldi, quando Chieri tende a spingere forte in cambio palla. Servirà un servizio più aggressivo per togliere ritmo alla costruzione piemontese e una fase break compatta, fatta di muro disciplinato e difese “sporche” che possano generare contrattacchi rapidi. L’aspetto mentale sarà decisivo: evitare blackout, restare aderenti al piano gara e non farsi trascinare dal ritmo avversario.

Il match promette scintille: due squadre con obiettivi differenti ma con la stessa fame di dimostrare qualcosa. Chieri vuole consolidarsi fra le big, la Omag-MT vuole far capire a tutto il campionato che non è arrivata in A1 per fare comparsa.

Anna Piovesan: “Confrontarci con una squadra come Chieri sarà qualcosa di speciale, soprattutto adesso che stiamo davvero ingranando. Per me questa sfida ha un sapore speciale: è con quella maglia che ho messo piede per la prima volta in questo campionato, ed è impossibile non provare un’emozione diversa pensando a ciò che rappresenta. Non vedo l’ora di scendere in campo e vivere ogni istante di questa partita: sento che potrebbe regalarci qualcosa di davvero bello.”