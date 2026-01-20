Volley A1 femminile, Omag-MT ancora vincente (3-0)

Prezioso successo su Il Bisonte Firenze. Prestazione solida e concreta per le marignanesi con Alice Nardo eletta MVP del match

L’Omag-MT San Giovanni in Marignano centra la seconda vittoria consecutiva imponendosi su Il Bisonte Firenze con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) nella 21ª giornata di Serie A1. Prestazione solida e concreta per le marignanesi, con Alice Nardo eletta MVP del match.

Al termine della gara ha analizzato la prestazione Alessandro Zanchi, vice allenatore della Omag-MT.



Coach, una vittoria arrivata dopo pochi giorni e con poco tempo a disposizione per preparare la gara. Cosa l’ha soddisfatta maggiormente della prestazione?

“Siamo contenti soprattutto dell’atteggiamento della squadra. Si è visto il lavoro collettivo che stiamo costruendo: dopo il rientro da Cuneo abbiamo avuto poco tempo sia per recuperare energie sia per allenarci, ma le ragazze sono rimaste lucide e hanno fatto le scelte giuste. Anche a muro abbiamo lavorato bene, toccando molti palloni e leggendo correttamente le situazioni.”



Alice Nardo MVP, ma risposte importanti sono arrivate anche dalla panchina. Quanto è stato determinante il contributo di tutto il gruppo?

“Alice ha disputato una partita di grande sostanza, sempre presente in tutti i fondamentali. Edinara ha fatto una buona gara sia in attacco che a muro. Sono giocatrici che sanno farsi trovare pronte nei momenti decisivi e questa sera hanno inciso. Ha funzionato bene anche il doppio cambio con Nicolini e Ortolani: trovare soluzioni e avere ragazze pronte a dare il proprio contributo è fondamentale, e oggi la squadra ha risposto nel modo giusto.”

Prossimo appuntamento: trasferta in Piemonte sul campo della Washgreen Pinerolo Monviso Volley.

