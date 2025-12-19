Volley A1 femminile, Omag-MT: contro Bergamo sfida intensa

La sfida arriva in una fase cruciale della stagione, ogni punto può incidere in modo diretto sul percorso complessivo

La sfida tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Volley Bergamo arriva in una fase cruciale della stagione, in un momento del campionato in cui ogni punto può incidere in modo diretto sul percorso complessivo. Le due squadre si presentano all’appuntamento con andamenti differenti: Bergamo ha affrontato il girone di andata alternando prove di alto livello a qualche passaggio a vuoto, ma confermandosi una formazione strutturata, fisica e capace di alzare il ritmo, soprattutto quando riesce a imporre il proprio gioco in battuta e nelle fasi di muro-difesa.

La Omag-Mt, dal canto suo, ha vissuto una prima parte di stagione più irregolare, con buone prestazioni intervallate da momenti di difficoltà, ma mostrando segnali di crescita sul piano tecnico e nella costruzione dell’identità di squadra. Nel girone di andata San Giovanni in Marignano ha comunque dimostrato di poter competere anche contro avversarie di alto livello, riuscendo a rimanere in partita contro formazioni di vertice. In diverse situazioni sono emerse difficoltà nella gestione dei momenti chiave dei set, in particolare nella fase break e nella chiusura dei parziali.

Su questi aspetti si è concentrato il lavoro dello staff tecnico nelle ultime settimane, periodo che ha visto anche l’ingresso di due nuove atlete, innesti pensati per ampliare le soluzioni tattiche e aumentare l’equilibrio complessivo del gruppo. L’impatto delle nuove giocatrici è stato positivo: Zhuang ha già evidenziato una presenza fisica significativa con buone soluzioni offensive, offrendo un’alternativa importante soprattutto nelle rotazioni di prima linea e nelle situazioni di gioco ad alta intensità. Il girone di ritorno dell’Omag-Mt dovrà però fare i conti con l’assenza di Anna Piovesan, elemento rilevante nell’economia della squadra.

Una mancanza che richiederà una gestione attenta delle risorse, oltre a una maggiore responsabilizzazione collettiva. Il team é però determinato a compensare questa assenza attraverso il lavoro quotidiano, la compattezza e l’adattabilità tattica, con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di competitività. Una partita che misurerà ambizioni e maturitá. Per la Omag-Mt è il momento di dare sostanza alla crescita.

Sara Panetoni commenta: "Contro Bergamo ci aspetta una partita difficile sotto tanti punti di vista, ma stiamo lavorando per fare bene e giocare la nostra miglior partita contro un'avversaria che si dimostra partita dopo partita sempre più tosta. Dobbiamo giocare da squadra e farlo con intelligenza e coraggio. Bisogna rimanere lucidi e positivi nonostante la situazione classifica perché le possibilità per fare bene ci sono.”