Volley A1 femminile, Omag-MT contro Cuneo a Cervia

La Omag-MT San Giovanni in Marignano torna in campo domenica 8 marzo per affrontare la Cuneo Granda Volley. Il match, valido per la gara di ritorno della Playoff Challenge – girone B, si disputerà alle ore 17:00 al Palasport di Cervia.

La formazione marignanese arriva alla sfida dopo aver salutato Sarah Straube e Yushan Zhuang e con la consapevolezza di aver già centrato l’obiettivo stagionale della salvezza. Proprio per questo la parte conclusiva della stagione rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro svolto durante l’anno e dare spazio a tutte le componenti della rosa. La sfida di domenica sarà il secondo confronto tra le due squadre in questa fase: la gara di andata si è disputata domenica 1° marzo a Cuneo, con la vittoria delle padrone di casa per 3-1.

A raccontare lo spirito con cui la squadra si prepara alla gara è Cecilia Nicolini.

Cecilia, affrontate Cuneo in una situazione particolare avendo salutato Straube e Zhuang e dopo aver conquistato la salvezza che era il vostro obiettivo: dove si trovano le motivazioni?

“È vero che abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo principale, ma questa parte finale del campionato può essere anche un’occasione per dare spazio a chi ha giocato un po’ meno durante la stagione. Le motivazioni quindi non mancano, perché c’è tanta voglia di scendere in campo e dimostrare tutto il lavoro fatto durante l’anno. Sicuramente è una fase della stagione che rappresenta una vetrina importante per tutte noi. L’obiettivo resta quello di divertirsi, e sappiamo bene che ci si diverte davvero solo quando si vince: questa è un po’ la chiave di questo periodo.”

La gara di Cervia rappresenta dunque un passaggio importante nel cammino della Playoff Challenge. Dopo il confronto con Cuneo, la Omag-MT tornerà infatti in campo il 20 marzo a Bergamo, nel prossimo appuntamento di questa fase della competizione.