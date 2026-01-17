Volley A1 femminile, Omag-Mt corsara a Cuneo (0-3)

Le marignanesi si sono imposte con una prestazione solida e ben costruita

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano ottiene una vittoria significativa sul campo di Cuneo, imponendosi con una prestazione solida e ben costruita. Finale 0-3 (17-25, 30-32, 13-25). Le marignanesi riescono così a ripetere il successo della gara di andata, confermando i progressi mostrati nelle ultime uscite e rafforzando le proprie ambizioni nella corsa alla salvezza.

La squadra guidata da coach Bellano ha affrontato l’incontro con il giusto approccio, dimostrando fin dai primi scambi ordine, attenzione e continuità di rendimento. La gestione dei momenti chiave del match risulta efficace, con le biancazzurre capaci di mantenere lucidità e compattezza anche nelle fasi più equilibrate della gara.

All’interno di una prova corale di grande valore spicca la prestazione di Zhuang Yushan, eletta MVP dell’incontro. L’attaccante della Omag-Mt si conferma punto di riferimento offensivo, chiudendo la gara con 19 punti e risultando determinante nei momenti decisivi, grazie a concretezza e continuità.

Il successo di Cuneo rappresenta un passaggio importante nel cammino stagionale della Omag-Mt. La squadra ha dimostra to di avere carattere e qualità per affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia, con l’auspicio che questa vittoria possa segnare l’inizio di una rimonta fondamentale per il raggiungimento della salvezza.