Volley A1 femminile, Omag-MT: ecco la centrale Magdaléna Jehlářová

Classe 2000, alta 1,89, si tratta di atleta di grande struttura fisica e importante presenza a rete. Arriverà dopo la conclusione dell' Europeo

La Consolini Volley inserisce nel proprio roster Magdalena Jehlarová, centrale della Repubblica Ceca nata il 10 giugno 2000, atleta di grande struttura fisica e importante presenza a rete. Alta 189 cm, rappresenta un profilo europeo di spessore, capace di coniugare qualità offensive, solidità a muro ed esperienza maturata in contesti tecnici altamente competitivi.

Formatasi pallavolisticamente nella Repubblica Ceca, Jehlarová si è rapidamente affermata tra i profili più promettenti del proprio Paese nel ruolo di centrale, intraprendendo successivamente un significativo percorso di crescita negli Stati Uniti con la Washington State University all’interno del sistema NCAA. L’esperienza universitaria americana ha rappresentato un passaggio determinante nella sua evoluzione tecnica e atletica, consentendole di affinare continuità di rendimento, capacità di adattamento e completezza nel gioco.

Parallelamente, il percorso con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca, con cui ha preso parte a competizioni internazionali di rilievo come European Golden League e Campionati Europei, ha contribuito ulteriormente alla sua maturazione tecnica e tattica.

Nel corso degli anni, Jehlarová ha ampliato sensibilmente il proprio repertorio offensivo. Se inizialmente si distingueva soprattutto per l’efficacia nell’attacco in fast, oggi è diventata una centrale completa, capace di incidere con continuità anche nelle soluzioni di primo tempo e nella “sette”, garantendo varietà ed efficacia alle opzioni offensive al centro della rete.

Accanto alle qualità in attacco, può assicurare un contributo significativo anche nella fase muro-difesa, grazie al timing e alla capacità di lettura delle traiettorie avversarie. Il suo profilo completa il reparto delle centrali con tutto ciò che serve.

Magdalena, quali sono state le principali ragioni che ti hanno spinto a scegliere la Consolini Volley?

"Volevo provare a giocare in Italia e ho sentito parlare nel migliore dei modi del club e della società. Sono entusiasta di lavorare con Massimo come capo allenatore e mi piace la visione che ha per la squadra in vista della prossima stagione"

Qual è il tuo colpo migliore?

"In attacco direi il primo tempo. Ma se parliamo di pallavolo in generale, sono molto sicura delle mie capacità a muro".

Cosa fai nel tempo libero? Raccontaci qualcosa di te.

"Mi piace viaggiare, fare escursioni, passare del tempo con la famiglia e gli amici, leggere ed esplorare nuovi locali dove si possa bere un buon caffè".

Quando arriverai a San Giovanni in Marignano?

"Quest’estate sarò impegnata con la nazionale ceca, quindi arriverò dopo la conclusione del Campionato Europeo".