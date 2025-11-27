Volley A1 femminile, Omag-MT: ecco la promessa cinese Zhuang Yushan

La Omag-MT Consolini ritorna sul mercato con un innesto di grande prospettiva. Ha 22 anni ed è alta 1,84

La Omag-MT Consolini ritorna sul mercato con un innesto di grande prospettiva, assicurandosi la schiacciatrice cinese Zhuang Yushan. Ventiduenne, alta circa 184 cm, è considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico grazie alla combinazione di potenza, agilità e solidità tecnica che ne caratterizza il gioco.

Il suo percorso internazionale testimonia una crescita costante: dopo aver guidato la nazionale Under-21 cinese al titolo mondiale del 2023, Zhuang ha iniziato a trovare spazio anche nella selezione senior, partecipando a competizioni di alto livello e confermando una maturità sportiva precoce. Parallelamente, con il Fujian ha fornito un contributo significativo nella fase decisiva dei XV Giochi Nazionali cinesi, distinguendosi per leadership e continuità di rendimento.

Il suo arrivo a San Giovanni in Marignano è frutto di una visione condivisa all’interno della partnership internazionale, che punta a rafforzare il reparto offensivo e ad affrontare con ambizione il primo anno in Serie A1. Per la Omag-MT significa investire su un profilo giovan, ma già avvezzo a palcoscenici competitivi, ideale per sostenere l’impatto con la massima categoria. In un contesto di crescita e consolidamento, Zhuang rappresenta un investimento tecnico e progettuale.

La sua presenza offrirà soluzioni nuove nel sistema d’attacco e maggior profondità nelle rotazioni, elementi essenziali per una squadra che vuole confermare in A1 la propria identità vincente. I nostri supporter potranno così assistere all’esordio italiano di una delle giocatrici più promettenti del panorama asiatico, chiamata a dare energia e qualità alla nuova avventura biancazzurra.