Volley A1 femminile, Omag-MT: hurrà nello scontro salvezza con Monviso (0-3)

Le marignanesi sfoderano una prestazione corale di altissimo livello, imponendo ritmo, ordine e qualità in ogni fondamentale

Vittoria netta per 0-3 della Omag-MT a Monviso nello scontro salevzza. Un successo netto, costruito con lucidità, continuità e grande spirito di squadra, che vale molto più del risultato finale. Sul campo di Villafranca le marignanesi sfoderano una prestazione corale di altissimo livello, imponendo ritmo, ordine e qualità in ogni fondamentale e dimostrando grande maturità nei momenti chiave del match.

Un successo mai realmente in discussione, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutte le atlete scese in campo, sempre attente, determinate e compatte. Tre punti d’oro, fondamentali per la classifica, che ci consentono di salire in terzultima posizione e di entrare finalmente in zona salvezza. Un passo avanti pesantissimo, che premia il lavoro quotidiano svolto in palestra e rafforza convinzione e fiducia in vista delle prossime decisive sfide della stagione.

Massimo Bellano commenta così la gara: "Sono veramente contento per questa vittoria, per come è maturata e per come l’abbiamo voluta. Su un campo difficile e contro una buonissima squadra abbiamo fatto soprattutto nei primi due set, una partita di qualità in tutti i fondamentali Abbiamo allungato una striscia di risultati positivi che ci danno fiducia per il futuro. Grazie alla società che ci ha sempre fatto lavorare in tranquillità ed ai nostri tifosi che ci seguono ovunque dandoci sempre grande senso di appartenenza; ora recuperiamo le energie e da martedì iniziamo la preparare la gara di Sabato contro Perugia”.

IL TABELLINO

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Kindermann 14, D'odorico 4, Dodson 6, Battistoni, Davyskiba 9, Sylves, Moro (L), Akrari 7, Bridi 3, Scialanca (L), Harbin, Bussoli, Siftar. All. Nica.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Zhuang 10, Caruso 8, Brancher 12, Nardo 8, Kochurina 12, Straube 4, Panetoni (L), Wilson, Bracchi, Parini, Ortolani, Piovesan (L), Tellone, Nicolini. All. Bellano.

ARBITRI: Piana, Armandola.

NOTE - Spettatori: 1160, Durata set: 24', 22', 26'; Tot: 72'. MVP: Kochurina.

Top scorers: Kindermann L. (14) Kochurina E. (12) Brancher E. (12).

Top servers: Nardo A. (2) Straube S. (1) Kochurina E. (1).

Top blockers: Kochurina E. (2) Akrari Y. (2) Straube S. (1).