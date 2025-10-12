Volley A1 femminile, Omag-MT ko a Bergamo (3-0)

Il match non è mai stato in equilibrio. La Omag-Mt deve trovare energia, empatia e maggiore efficacia nei momenti decisivi



Non è stata una domenica semplice per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, sconfitta a Bergamo in una gara mai davvero in equilibrio (3-0). Le padrone di casa hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, costringendo le romagnole a inseguire, anche se nel secondo set le ragazze di Bellano erano riuscite a portarsi in vantaggio, mostrando carattere e voglia di reagire.



La squadra ha confermato una buona organizzazione in ricezione e solidità difensiva, ma ha faticato a concretizzare il gioco nei momenti chiave. Alcune imprecisioni nelle fasi conclusive hanno permesso a Bergamo di chiudere i set con maggiore lucidità.



È stata una gara faticosa, ma con prospettiva: la Omag-Mt deve trovare energia, empatia e maggiore efficacia nei momenti decisivi, elementi che possono fare la differenza nelle prossime sfide. Il gruppo ha le qualità per reagire e trasformare le difficoltà in un’occasione di crescita, continuando a lavorare con determinazione per ritrovare il proprio ritmo.



