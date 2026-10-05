Volley A1 femminile, Omag-MT ko all'esordio. Megabox vince 3-1

Le romagnole vincono il primo set, match combattuto. Bracchi e Adelusi le migliori marcatrici (21 punti)

Esordio in campionato combattuto per la Omag Consolini Volley 1907, che torna da Pesaro con una sconfitta per 3-1 contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ma con la consapevolezza di aver disputato una gara combattuta e giocata a viso aperto.

La formazione di Massimo Bellano parte con il piglio giusto e conquista un primo set nel quale riesce a mantenere il controllo nei momenti decisivi. Vallefoglia reagisce, ma la Omag non si lascia intimorire e nei due parziali successivi rimane costantemente a contatto, arrivando a giocarsi entrambi fino alle battute conclusive. Sono proprio i dettagli a fare la differenza e a permettere alle padrone di casa di portarsi avanti nel conto dei set.

Nel quarto parziale la Omag prova a rimettere in discussione l’incontro. La squadra continua a combattere su ogni pallone, cercando di tenere viva la partita nonostante la reazione di Vallefoglia. Alla fine arriva il 3-1, ma il risultato non racconta completamente la prestazione di una squadra che non ha mai smesso di crederci.

Per la Omag, dunque, resta una sconfitta dalla quale ripartire con fiducia. Al termine della gara, coach Massimo Bellano ha voluto sottolineare proprio l’atteggiamento delle sue ragazze, complimentandosi con la squadra per la determinazione e la capacità di lottare fino all’ultima palla.

Una prima uscita che mostra il carattere con cui la Omag si affaccia a questa nuova stagione di Serie A1: coraggio, personalità e la volontà di misurarsi fino in fondo con ogni avversario.

IL TABELLINO

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bridi 1, Bolzonetti 20, Candi 13, Bici 14, Giovannini 7, Kochurina 16, De Bortoli (L), Davidovic 2, Frantti 1, Varela Gomez, Blasi (L). Non entrate: Omoruyi, Gray, Bierria. All. Pistola.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Wilson 4, Morello 2, Bracchi 21, Jehlarova 10, Adelusi 21, Rivero 7, Panetoni (L), Sylves 1, Eroktay 1, Nardo, Bagnoli, Scialanca. Non entrate: Giuliani, Brandi. All. Bellano.

ARBITRI: Carcione, Grossi.

PARZIALI: 22-25 25-23 25-23 25-20



Spettatori: 1087,



Durata set: 32', 31', 33', 31'; Tot: 127'.



MVP: De Bortoli.



BATTUTE: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4 ace, 16 err; Omag Consolini Volley 1907 2 ace, 10 err.



ATTACCHI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 58 vinc, 8 err; Omag Consolini Volley 1907 54 vinc, 8 err.



MURI: Megabox Ond.