Volley A1 femminile, Omag-MT sconfitta 3-0 dal Chieri

Al palas di Cervia la Reale Mutua fa valere il proprio potenziale da squadra di alta classifica

Al Palasport di Cervia la Omag-Mt San Giovanni in Marignano deve arrendersi alla Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone 0–3 mostrando tutto il proprio potenziale da squadra di alta classifica. Per le marignanesi una gara in salita, soprattutto dopo un buon primo set che aveva lasciato intravedere la possibilità di giocarsela punto a punto.

Nel parziale d’apertura la Omag-Mt parte con la giusta aggressività, quando avanti 23–21 si fa rimontare con Chieri che trova lo sprint decisivo e chiude il set mostrando maggior lucidità nei momenti chiave. Il secondo parziale è quello più complicato per le romagnole: le ospiti spingono forte al servizio e riescono a mettere costantemente in difficoltà la ricezione marignanese, scavando subito un solco difficile da colmare. Nonostante qualche buona reazione, Chieri mantiene il controllo e si porta sul 2–0.

Nel terzo set la Omag-Mt prova a rimettersi in carreggiata, rimane a contatto nella prima parte ma la continuità di Chieri in attacco e a muro fa nuovamente la differenza. Le piemontesi amministrano il vantaggio e chiudono il match in tre set.Per San Giovanni una serata complicata contro un avversario che ha dimostrato grande qualità in tutti i fondamentali.

Restano però segnali positivi dal primo set e da alcune fasi di gioco in cui la squadra di coach Bellano ha saputo costruire e finalizzare con efficacia. La Omag-Mt tornerà ora al lavoro per ripartire da quanto di buono mostrato, recuperare continuità e preparare al meglio i prossimi impegni di campionato.

Caruso: "E' stata una partita difficile. Loro, nonostante fossero piene di impegni, hanno mostrato la loro migliore formazione. Noi nel primo set abbiamo dato il tutto per tutto. Dobbiamo ripartire da quel set, da quelle percentuali, e tornare in palestra consapevoli di ciò che abbiamo nel nostro bagaglio tecnico, puntando sempre più in alto".

Spirito: "È stata una partita iniziata con qualche difficoltà per noi. Nel primo set siamo state costrette a inseguire, ma secondo me siamo state molto brave a recuperare. Negli altri due set, invece, credo che abbiamo messo in campo tutto il nostro valore, soprattutto nella fase di battuta, muro e difesa. Questo ci ha permesso di giocare con un po’ più di tranquillità".