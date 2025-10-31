Volley A1 femminile: Omag-MT, sfida al Cuneo

Domenica a Cervia (17,30) la squadra di San Giovanni in Marignano cerca il primo hurrà in campionato

Domenica prossima, alle ore 17:00, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano tornerà in campo al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley. Un appuntamento importante per la squadra di coach Bellano, chiamata a trasformare il lavoro delle ultime settimane in concretezza e solidità di gioco. Cuneo si presenta come un’avversaria giovane ma già ben organizzata.

Sotto la guida di François Salvagni, le piemontesi hanno costruito un’identità chiara: difesa ordinata, ritmo costante e capacità di variare le soluzioni offensive. Tra le protagoniste spiccano la palleggiatrice Safa Allaoui, classe 2006, regista dal grande potenziale, e la centrale Princess Atamah, energica e incisiva a muro. A completare il gruppo ci sono elementi di esperienza come Erika Pritchard, riferimento offensivo di peso, e Agnese Cecconello, affidabile nel dare equilibrio al centro della rete.

Le “Gatte” hanno mostrato buona coesione e mentalità nelle prime uscite, confermando di saper restare in partita anche contro avversarie di alto livello. Il loro gioco si fonda su servizio aggressivo e grande attenzione alla fase difensiva. Per la Omag-Mt la sfida sarà soprattutto mentale: servono determinazione, lucidità nei momenti chiave e la capacità di spingere quando il ritmo è favorevole. Sarà essenziale mettere pressione al servizio e mantenere intensità costante per evitare cali che in A1 si pagano cari.

“Le Zie”, pur ancora alla ricerca della prima vittoria, stanno lavorando per trovare quella compattezza e quella convinzione necessarie a trasformare le buone fasi di gioco in risultati concreti. Il sostegno del PalaCervia potrà essere un’arma in più per dare energia e fiducia a una squadra che ha voglia di crescere e dimostrare il proprio valore. Si preannuncia una gara intensa e aperta, tra due formazioni giovani ma determinate, pronte a lottare punto su punto.

Emanuele Aime commenta così la sfida di domenica: “Incontriamo una squadra che ha iniziato molto bene il campionato, composta da alcune atlete di grande esperienza, che conoscono bene il livello del campionato italiano, e da giovani di ottima prospettiva. I loro punti di forza sono sicuramente la battuta e l’attacco: dovremo essere bravi ad arginarli in questi due fondamentali e a giocare una partita spregiudicata, senza pensare troppo al passato.”