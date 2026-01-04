Volley A1 femminile, Omag-MT sul campo della Savino Del Bene

L'impegno si presenta particolarmente complesso sia per l’altissimo livello delle avversarie sia per il fattore campo

Ortolani e compagne sono pronte ad affrontare la trasferta sul campo della Savino Del Bene, formazione reduce dalla prima vittoria nella sua storia del titolo al FIVB Volleyball Women’s Club World Ch.

L’impegno che attende la Omag-MT, previsto per domenica alle 17 al PalabigMat, si presenta particolarmente complesso, sia per l’altissimo livello delle avversarie sia per il fattore campo. Si tratta tuttavia di una gara utile per proseguire il percorso di crescita del gruppo e per verificare il lavoro svolto in allenamento sotto il profilo tecnico e mentale.

Alla vigilia del match, queste le parole di Alice Nardo: "Sulla partita posso dire che non ci sono dubbi sul valore delle nostre avversarie: sono una grande squadra che in questa stagione ha già ottenuto risultati importanti. Andremo a giocare in casa loro e sappiamo bene che sarà una gara molto difficile, anche per l’ambiente che troveremo.

Detto questo, sono molto contenta di come stiamo lavorando in allenamento e dei progressi che stiamo facendo giorno dopo giorno, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Arriviamo a questo appuntamento con fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi: scenderemo in campo concentrate e determinate, pronte a giocarci la partita a viso aperto".

Le marignanesi, che saranno supportate anche in questa occasione da un numeroso gruppo di Nipoti, sanno che non sono queste le gare sulle quali costruire il proprio percorso in campionato.

Campionato che si giocherà soprattutto negli scontri diretti con le formazioni più vicine in classifica. Tra questi, la prossima gara casalinga contro Macerata assume un peso specifico importante per il futuro della stagione.