Volley A1 femminile, Omag-MT trafitta a Cervia dalla Megabox (0-3)

Sconfitta per 0-3 per l’OMAG-MT San Giovanni in Marignano, superata dalla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella gara di ritorno della 17ª giornata di Serie A1, disputata al Palasport di Cervia davanti a oltre mille spettatori.

La partita è stata combattuta e intensa, con le padrone di casa che hanno provato a restare sempre in gara contro un avversario solido e continuo. Nel primo set l’OMAG-MT parte bene e rimane a contatto per lunghi tratti, ma nel finale Vallefoglia è più precisa e chiude 25-19.

Nel secondo parziale San Giovanni in Marignano prova a cambiare ritmo, alternando buone azioni a qualche difficoltà nei momenti decisivi. Anche in questo caso l’equilibrio dura fino alla parte centrale del set, poi Vallefoglia allunga e conquista il set per 25-20.

Il terzo set è il più combattuto dell’incontro. Le due squadre si affrontano punto a punto, senza che nessuna riesca a prendere un vantaggio decisivo. L’OMAG-MT mostra carattere e determinazione, annulla diverse situazioni difficili e porta il set ai vantaggi, ma alla fine è ancora Vallefoglia a trovare lo spunto giusto per chiudere 28-26 e vincere la partita.

Nonostante la sconfitta, la squadra di coach Massimo Bellano ha dimostrato impegno e spirito di squadra, restando in partita fino all’ultimo pallone. Ora l’OMAG-MT tornerà al lavoro per preparare i prossimi impegni di campionato con l’obiettivo di crescere e ritrovare punti importanti

Il coach Massimo Bellano a fine partita commenta: "Da una parte siamo stati bravi a contenerle, soprattutto in attacco, e a staccare la palla da rete grazie a un buon servizio, che non ha permesso a Vallefoglia di sviluppare al meglio il cambio palla. Dall’altra, però, in attacco siamo stati troppo leggeri e non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che ci siamo creati. In alcuni momenti siamo stati anche troppo fallosi su palloni che richiedevano soltanto un po’ più di pazienza. Alla fine è stato proprio l’attacco a penalizzarci e a determinare il risultato di questa sera"