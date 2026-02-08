Volley A1 femminile, Omag-MT vincente sul Perugia (3-1)

Un successo costruito con pazienza e spirito di squadra, arrivato senza protagonismi ma grazie a una prova corale

L’Omag-Mt San Giovanni in Marignano conquista una vittoria importante superando Bartoccini-MC Restauri Perugia per 3-1 al termine di una gara intensa, condizionata fin dall’inizio dall’elevata posta in palio. Un successo costruito con pazienza e spirito di squadra, arrivato senza protagonismi ma grazie a una prova corale e a una gestione sempre più lucida del match.

Il primo set ha evidenziato tutta la tensione della serata. Marignano ha faticato a trovare continuità, pagando qualche imprecisione nei momenti chiave e lasciando spazio alle avversarie, più incisive nella fase iniziale dell’incontro. Un parziale che ha richiesto calma e capacità di rimettere ordine.

Dal secondo set in poi l’Omag-Mt ha cambiato passo, ritrovando equilibrio e solidità. La squadra è cresciuta soprattutto nella gestione del cambio palla diretto, aspetto determinante per dare ritmo al gioco e ridurre le occasioni concesse. Da lì è nata una prestazione più continua, fatta di attenzione, copertura reciproca e scelte condivise.

Il quarto set, lungo e combattuto, ha sintetizzato al meglio lo spirito della serata: una battaglia punto a punto in cui Marignano ha saputo restare compatta, senza mai disunirsi, dimostrando maturità e capacità di soffrire insieme fino all’ultimo scambio.

Al termine della gara, Stefano Manconi analizza il match: "Una vittoria che pesa, ma che non chiude alcun discorso. Il campionato non è ancora finito e il percorso resta aperto. Questo successo rappresenta un altro passo avanti, frutto del lavoro quotidiano e della forza del gruppo, con la consapevolezza che serviranno ancora attenzione, umiltà e continuità per affrontare le prossime sfide.

Questa è una vittoria che vale molto per come è arrivata. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice e il primo set lo ha dimostrato. La squadra ha avuto il merito di restare unita, di non cercare soluzioni individuali e di crescere insieme nel corso della gara. È un successo importante, ma il campionato non è finito: ci siamo costruiti una posizione invidiabile in questo rush finale ma finché non avremo raggiunto la salvezza matematica bisogna tenere alta la guardia".

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Zhuang 16, Caruso 13, Brancher 17, Nardo 18, Kochurina 12, Straube 1, Panetoni (L), Wilson, Bracchi, Parini, Ortolani, Piovesan (L), Tellone, Nicolini. All. Bellano.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gennari 2, Gardini 14, Bartolini 3, Markovic 15, Perinelli 11, Lemmens 7, Sirressi (L), Kump 1, Fiesoli 1, Mazzaro, Recchia (L), Vanjak, Turla'. All. Micoli.

ARBITRI: Giardini, Curto.

NOTE - Spettatori: 1436, Durata set: 25', 26', 27', 34'; Tot: 112'. MVP: Nardo.

Top scorers: Nardo A. (18) Brancher E. (17) Zhuang Y. (16).

Top servers: Zhuang Y. (4) Caruso S. (2) Gardini B. (1).

Top blockers: Nardo A. (3) Brancher E. (3) Gardini B. (1).