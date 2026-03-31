Volley A1 femminile, Omag-MT vincete al tie break (3-2)

Un successo che evidenzia l’unità, il carattere e la maturità del gruppo

Vittoria di grande carattere per la Omag-Mt al tie break sula Megabox (3-2), che si impone al termine di una gara lunga, combattuta e ricca di emozioni. Dopo un avvio in salita, con le avversarie capaci di mettere pressione e prendere il controllo, la squadra ha saputo reagire con lucidità e determinazione. Con il passare dei set è cresciuta la qualità del gioco, ma soprattutto è emersa una forte coesione di gruppo, fondamentale per rientrare in partita.

La rimonta è stata costruita con pazienza, punto dopo punto, senza mai perdere fiducia. Nei momenti più delicati la Omag-Mt ha dimostrato solidità mentale e grande spirito di sacrificio, riuscendo a restare sempre agganciata alla gara. Decisivo il quarto set, giocato con intensità e coraggio, che ha riaperto definitivamente il match. Da lì, la squadra ha trovato ulteriore energia, affrontando il tie-break con determinazione e grande attenzione.

Un successo che evidenzia l’unità, il carattere e la maturità del gruppo, capace di non arrendersi nelle difficoltà e di conquistare una vittoria importante in rimonta.

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI -MEGABOX 3-2

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI Nardo 3, Wilson 8, Nicolini, Bracchi 15, Caruso 10, Ortolani 16, Tellone (L), Piovesan 19, Kochurina 8, Panetoni (L), Parini, Brancher. All. Bellano.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 29, Ungureanu 14, Butigan 10, Bartolucci 3, Omoruyi 4, Thokbuom 14, De Bortoli (L), Carletti 13, Mitkova (L), Laza'ro Castellanos, Stoyanova, Candi, Giovannini, Feduzzi. All. Pistola.

ARBITRI: Luciani, Armandola.

NOTE - Spettatori: 424, Durata set: 26', 27', 23', 33', 17'; Tot: 126'. MVP: Bici.

PARZIALI: 21-25, 26-24, 20-25, 30-28, 15-12