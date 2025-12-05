Volley A2 femminile, Omag-MT di scena a Busto Arsizio

Per le romagnole l'obiettivo è trovare maggiore incisività nei momenti che contano

La trasferta di Busto Arsizio porta la Omag-MT in uno dei palazzetti più caldi del campionato, dove la UYBA sa esaltarsi grazie all’energia dell’E-Work Arena. Quella delle Farfalle è una squadra organizzata, compatta e dotata di un gioco con ritmi chiari: difesa attenta, cambio palla fluido e attacco costruito con precisione.

Per le romagnole, l’obiettivo è trovare maggiore incisività nei momenti che contano: più lucidità negli ultimi scambi, più coraggio nella gestione dei punti pesanti, più concretezza nei finali di set. È lì che passa la differenza tra una buona prestazione e un risultato pieno.

La sfida avrà anche un sapore particolare per il tecnico della UYBA, Enrico Barbolini, che rincontra la squadra che ha guidato per due importanti stagioni.

Occhi puntati anche sull’inserimento di Yushan Zhuang. L’arrivo della banda cinese amplia le soluzioni offensive e offre rotazioni più elastiche, soprattutto nelle situazioni in cui serve una palla in più per spezzare il ritmo avversario.

In sintesi: una gara che può dare risposte utili, ma soprattutto un’opportunità per mostrare carattere, qualità e la voglia di crescere passo dopo passo.

Le prime parole di Zia Yushan Zhuang: "Sono lieta di entrare a far parte della grande famiglia di San Giovanni. D’ora in avanti saremo unite in campo, e ogni salto rappresenterà un tributo alla passione che nutriamo per questo sport. Nei giorni a venire ci alleneremo insieme, lavoreremo con dedizione e condivideremo il piacere della pallavolo. In merito al match di domenica, essendo appena arrivata, sto completando il mio percorso di inserimento in squadra: farò del mio meglio per rendermi disponibile, ma la decisione finale sarà presa in accordo con lo staff tecnico, affinché sia nel pieno interesse del gruppo".