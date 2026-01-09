Volley A2, Omag MT-CBF Balducci Macerata: punti pesanti al Palacervia

Non è soltanto una gara “da calendario”, ma una tappa che può dare indicazioni preziose sul percorso delle due squadre nel rush finale della stagione

Domani, sabato 10 gennaio, alle 20.30, il Palacervia si prepara a ospitare una partita dal profilo interessante : la Omag MT San Giovanni in Marignano affronta la CBF Balducci Macerata. Un confronto che arriva in un momento significativo del campionato. Non è soltanto una gara “da calendario”, ma una tappa che può dare indicazioni preziose sul percorso delle due squadre nel rush finale della stagione.

Per la Omag MT si tratta dell’inizio di una serie di impegni ravvicinati che richiederanno continuità di attenzione, qualità di gioco e capacità di gestione dei momenti chiave.

Le Zie hanno lavorato e stanno continuando a lavorare con grande impegno, con l’obiettivo di tradurre il percorso intrapreso in risultati utili per la classifica e di esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale. Un valore che il gruppo ha già saputo mettere in mostra in diversi momenti della stagione e che l’obiettivo è rendere sempre più costante.

Di fronte ci sarà una CBF Balducci Macerata solida e ben strutturata, formazione che in questa stagione ha dimostrato organizzazione e identità di gioco. Un’avversaria conosciuta e proprio per questo ancora più stimolante dal punto di vista tecnico e tattico.

Le parole del capitano, Serena Ortolani “Sabato, contro Macerata, ci aspetta una vera battaglia, una partita in cui ci giocheremo tanto di questa stagione. Sappiamo che loro stanno facendo un campionato bellissimo, hanno trovato un ottimo ritmo di gioco e hanno acquisito grandi sicurezze. Allo stesso tempo, però, ci siamo affrontati tante volte, anche in amichevole prima dell’inizio del campionato, quindi le conosciamo molto bene.

Da parte nostra, la cosa più importante sarà scendere in campo libere di testa, senza caricarci di pressioni inutili. All’andata, probabilmente, il peso di dover fare a tutti i costi punti e ottenere il massimo risultato non ci ha permesso di esprimerci come avremmo potuto.

Per questo dobbiamo liberarci, giocare con serenità, divertirci: per noi stesse, per il percorso che abbiamo fatto in questa stagione, per continuare a crescere. Perché quando ti diverti davvero, le cose vengono in modo naturale; quando invece giochi sotto pressione, tutto diventa più difficile.

Questa, secondo me, è la carta che dobbiamo assolutamente usare: divertirci, rimanendo sempre consapevoli di quello che siamo.”

Dopo Macerata, la Omag MT affronterà altre gare di spessore contro Il Bisonte Firenze, Cuneo, Monviso e Perugia, oltre ai confronti con realtà di alto profilo come Chieri, Milano e Busto Arsizio. Un calendario intenso che rappresenta una serie di opportunità per mettere in campo il lavoro quotidiano svolto dallo staff e dal gruppo squadra.

Appuntamento quindi al Palacervia per una serata di volley di qualità e di grande partecipazione:, dove ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Per un solo risultato: vincere! La partita sarà visibile anche in diretta nazionale su Rai Sport.

