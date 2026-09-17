Volley, accordo tra Consar e Consolini

Tra i club di Ravenna e quello di San Giovanni in Marignano nasce una collaborazione che coinvolgerà anche le due tifoserie

Due realtà di riferimento della pallavolo romagnola uniscono le proprie forze. È stato presentato questa mattina, nella sala della Giunta comunale di Ravenna, l’accordo di collaborazione tra il Porto Robur Costa 2030 che milita nel campionato di A2 maschile e la Consolini Volley San Giovanni in Marignano, che si appresta a disputare il suo secondo campionato di A1 femminile.

Il progetto mette in relazione due società protagoniste della pallavolo di alto livello, rispettivamente nel panorama femminile e maschile, con l’obiettivo di creare nuove opportunità sportive e rafforzare ulteriormente il legame con i rispettivi territori. La concretizzazione dell’accordo è avvenuta dopo diverse settimane di dialoghi e confronti tra i due club e dalla volontà comune di individuare ambiti nei quali mettere a sistema esperienze, competenze e progettualità. Al centro ci saranno innanzitutto i giovani.

Porto Robur Costa 2030 e Consolini Volley intendono ampliare le opportunità di crescita per i tanti ragazzi e le tante ragazze che arricchiscono i rispettivi vivai, attraverso la possibilità di scambi e prestiti tra le due realtà che condividono l’attenzione verso la formazione e la valorizzazione dei giovani.

La collaborazione coinvolgerà anche le due tifoserie: per questa stagione sportiva, gli abbonati delle due società potranno assistere, presentando la loro tessera, alle partite dell’altra squadra (San Giovanni in Marignano gioca le sue gare interne al palasport di Pinarella) pagando il biglietto al prezzo di 10 euro. Dalla convenzione sono escluse le quattro partite di cartello del campionato di A1 femminile, contro Conegliano, Milano, Novara e ScandicciAltre iniziative congiunte saranno studiate e ufficializzate nel corso della stagione agonistica.

"Ogni processo di crescita passa anche dalla capacità di fare rete – precisa il presidente del Porto Robur Costa 2030 Matteo Rossi – e di stringere collaborazioni. E a quelle già soddisfacenti avviate da molto tempo con la Pietro Pezzi e da qualche anno con la Teodora Settore Giovanile siamo lieti oggi di annunciare questa partnership con San Giovanni in Marignano. Parliamo della realtà femminile di eccellenza della pallavolo femminile per quanto riguarda il territorio romagnolo, di cui abbiamo seguito l’evoluzione e il consolidamento. Per noi questa sinergia è una gioia, una soddisfazione, la conferma del lavoro che stiamo portando avanti. E siamo felici che anche le istituzioni siano attente e vicine a questo progetto che può portarci lontano”.

“Crediamo molto nel valore di questa collaborazione, che nasce prima di tutto dalla volontà di guardare oltre i campanilismi – aggiunge il presidente di Consolini Volley Stefano Manconi - e di affrontare il futuro con una mentalità aperta. Due realtà importanti della pallavolo romagnola, pur appartenendo una al movimento femminile e l’altra a quello maschile, possono trovare numerosi punti di incontro e costruire insieme nuove opportunità. Mettere in comune esperienze, idee e progettualità significa rafforzare entrambe le società, migliorandone l’immagine e soprattutto ampliando la qualità dell’offerta e delle opportunità rivolte ai nostri tesserati. Questo accordo rappresenta un primo passo di un percorso che ci auguriamo possa crescere e arricchirsi nel tempo”.

A portare i saluti e gli incoraggiamenti dell’Amministrazione comunale è stata l’assessora Barbara Monti. “Accogliamo con favore e soddisfazione questa partnership - ha detto - che punta soprattutto sulla volontà reciproca di creare nuove opportunità per i giovani all'insegna dei valori propri dello sport. Si apre un cammino condiviso in grado di rendere più forti e coese le comunità coinvolte. Crediamo che la capacità di fare rete a qualunque livello sia fondamentale per fare crescere e consolidare progettualità: nel caso specifico di queste due realtà, è una collaborazione imperniata soprattutto sui settori femminili, che contempla i valori dello sport agonistico e gli aspetti più sociali