Volley B, Beach & Park di scena a Ravenna

In serie D femminile, per la Titan Services la partita d’esordio casalinga è contro il Caf Acli Stella di Rimini

Dopo la sconfitta casalinga contro la Sios Novavetro di San Severino Marche, la Beach & Park San Marino punta a riscattarsi nel derby che giocherà a Ravenna sabato 25 ottobre contro la Consar Pietro Pezzi. “Siamo arrabbiati per com’è andata contro i marchigiani - racconta Lorenzo “Lollo” Benvenuti, schiacciatore/ricevitore e uno degli uomini più esperti del team sammarinese. - Non abbiamo disputato una bella partita, ci siamo fatti prendere dalla foga mentre i nostri avversari hanno giocato a non sbagliare. Non abbiamo espresso i nostri valori di gioco collettivo e individuale. Io stesso, non mi sono piaciuto. È vero che siamo ancora all’inizio dell’anno e fisicamente posso risentire dei vari problemi che ho avuto in passato ma penso di poter dare di più. Adesso dobbiamo tutti quanti essere bravi a trasformare questa rabbia, non in foga, ma nel giocare la nostra pallavolo contro la Pietro Pezzi. I ravennati sono una squadra giovane ma dotata che non va lasciata fare, altrimenti prende il volo. Anche noi abbiamo tanti elementi giovani in squadra e, in parte, dobbiamo ancora amalgamarci ma stiamo lavorando bene e siamo fiduciosi per il prosieguo del campionato”.

Contro i ravennati saranno ancora assenti i centrali Facchi e Orazi. La partita sarà arbitrata da Martina Chiara (1° arbitro) e Ilaria Zoffoli (2°).

Classifica. Cavallino 4 Torri Ferrara 6, Okkaido Bologna 6, Paoloni Macerata 6, Libertas Osimo 5, Querzoli Forlì 4, Sab Group Rubicone 4, Novavolley Loreto 3, M&G Grottazzolina 3, Sios Novavetro San Severino Marche 3, Beach & Park Volley 2, Sabini Castelferretti 0, Don Celso Volley Fermo 0, Consar Pietro Pezzi Ravenna 0, Montorio Teramo 0.

Prossimo turno. Consar Pietro Pezzi Ravenna - Beach & Park Volley. Sabato 25 ottobre alle 17 a Ravenna.

Serie D femminile. Sabato 25 ottobre la Titan Services inizia il suo campionato di serie D femminile. La partita d’esordio sarà al Pala Casadei di Serravalle contro il Caf Acli Stella di Rimini. “Si tratta di una squadra neopromossa sulla quale non abbiamo molte informazioni – spiega Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Sappiamo che hanno vinto il torneo organizzato a casa loro contro altre squadre di serie D; esprimono un buon gioco e hanno delle bande che lavorano con efficacia. Per quel che riguarda casa nostra ho buone sensazioni: la squadra si è ringiovanita e vedo che tutte le ragazze lavorano con voglia in allenamento. Tecnicamente stanno crescendo e stanno evolvendosi nel loro modo di giocare. Tutti cambiamenti positivi. Ora si tratta di mettere qualità nel nostro gioco, già a partire da sabato prossimo”.

Prossimo turno. Titan Services – Caf Acli Stella Rimini. Sabato 25 ottobre alle 19.30 a Serravalle.