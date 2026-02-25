Volley B, Gemini Med a Bologna in cerca del settimo sigillo

Serie D femminile, Titan Services in casa con la Figurella Rimini

Sabato prossimo la Gemini Med viaggia fino a Bologna per affrontare l’Okkaido (primo arbitro Stefano Bosio e secondo Riccardo Barabani). L’obiettivo è continuare nella striscia positiva e raggiungere la settima vittoria consecutiva in modo da mettere un po’ di pressione a chi precede in classifica (Rubicone e Osimo) e tenere a distanza che insegue (Forlì e Loreto).

Che ne pensa del momento attuale della squadra Lorenzo “Lollo” Benvenuti, schiacciatore ricevitore della Gemini Med?

“Non siamo mai stati così competitivi e per molti di noi è una novità – risponde Benvenuti. - Diciamo che lì in alto in classifica si sta… bene. Gli ultimi risultati ottenuti ci hanno avvantaggiato su Forlì mentre Loreto è vicinissima. Ci stiamo abituando a lottare guardando avanti, dopo anni in cui lottavamo per la metà classifica. Dobbiamo stare calmi, dimostrare che ci meritiamo questa posizione ma senza strafare, senza pensare che una sconfitta può rovinare una stagione. Dobbiamo godercela”.

Ma vi state dando un obiettivo quando parlate fra voi nello spogliatoio?

“L’obiettivo d’inizio anno, condiviso e chiaro, era fare meglio del settimo posto dell’anno scorso e direi che ci stiamo riuscendo molto bene. Personalmente, mi piacerebbe che la squadra raggiungesse la settima vittoria consecutiva in campionato. L’anno scorso ci riuscimmo ma io ero ai box per un problema di salute. Sabato prossimo ci dovrei essere”.

Tu sei sempre citato come elemento che porta equilibrio tattico in campo.

“Il mio ruolo è chiaro: non è distruggere l’avversario sommergendolo di punti ma dare equilibrio alla squadra. Siamo un gruppo votato all’attacco e a me chiesto di dare un contributo, certamente davanti ma soprattutto in seconda linea”.

Classifica. Sab Group Rubicone 42, La Nef Re Salmone Osimo 40, Gemini Med San Marino 36, Novavolley Loreto 35, Querzoli Forlì 32, Cavallino 4 Torri Ferrara 27, Paoloni Macerata 26, Sabini Castelferretti 23, Okkaido Bologna 21, Sios Novavetro San Severino Marche 19, M&G Grottazzolina 18, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6, Montorio Teramo 5.

Prossimo turno. Hokkaido Bologna - Gemini Med San Marino. Sabato 28 febbraio alle 20.30 a Bologna.

Serie D femminile

Dopo la prestazione piuttosto opaca fatta registrare nello scorso week-end a Rimini contro la Vtr capoclassifica, la Titan Services questo sabato al Pala Casadei di Serravalle se la vedrà con un’altra riminese: la Figurella Rimini. “Non abbiamo fatto bene sabato scorso – ricorda Stefano Sarti, allenatore delle sammarinesi. – Vuoi per una certa stanchezza, vuoi per le assenze, anche se il nostro roster è ampio e può trovare soluzioni. Questa settimana abbiamo “resettato” e siamo tornate ad allenarci in palestra cercando di ritrovare i nostri equilibri di gioco. Sabato prossimo sconteremo ancora l’assenza di Alice Pedrelli ma, ripeto, il gruppo ha ugualmente le capacità per imporre la propria pallavolo. La Figurella cercherà il riscatto dopo l’ultima sconfitta patita contro il Bellaria ma noi siamo a casa nostra e vogliamo far dimenticare ai nostri tifosi lo scivolone di sabato scorso”.

Classifica. Vtr Rimini 35, Vbr Liverani Lugo 29, Mattei Ravenna 25, Titan Services San Marino 22, Unica Volley Rimini 22, Idea Volley Bellaria 21, Bcc Romagnolo Cesena 20, Alfonsine 20, Acerboli Santarcangelo 16, Figurella Rimini 15, Volley Academy Benelli 14, Caf Acli Stella Rimini 13.

Prossimo turno. Titan Services San Marino - Figurella Rimini. Sabato 28 febbraio alle 19.30 a Serravalle.



