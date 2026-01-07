Volley B, Gemini Med a Ferrara per difendere la quinta piazza

Serie D femminile, la Titan Services ospita la Volley Academy Ravenna

La Gemini Med San Marino ha chiuso il 2025 al quinto posto e, in questo inizio anno è subito chiamata a difenderlo dall’assalto del Cavallino 4 Torri Ferrara che insegue i titani a soli di tre punti di distacco. Insomma, la trasferta in terra estense di sabato 10 gennaio si preannuncia piuttosto “infuocata”. Sentiamo cosa ne pensa Federico Borghesi, giovane schiacciatore sammarinese.

“Sarà una battaglia. Ferrara ha una buona squadra e poi è la prima partita dopo la sosta natalizia e presenta sempre delle incognite. Loro vorranno vincere ma anche noi. Vorremmo ritrovare la squadra che nelle ultime giornate, vittoria contro Teramo a parte, non c’è stata. Insomma, è una partita importante e precede la sfida con il Rubicone capoclassifica, altro match complicatissimo”.

Tu vieni da un lungo infortunio.

"Ho giocato tutte le amichevoli estive e mi sono fatto male alla schiena proprio all’ultima. Così ho saltato i primi due mesi di campionato pur andando in panchina formalmente come secondo libero. Ora sto bene e spero di trovare un po’ spazio partendo come terzo schiacciatore”.

Dove potete arrivare in questo campionato?

“Forse potremmo puntare al terzo posto ma dobbiamo evitare di “perderci” nelle partite più difficili. A volte non riusciamo ad uscire da situazioni complicate che con squadre più deboli riusciamo a risolvere tranquillamente. Nelle tre partite con Loreto, Osimo, Castelferretti questa cosa si è vista bene. Dobbiamo lavorarci”.

La partita fra Gemini Med e Ferrara sarà arbitrata da Elisa Gardellin (1°) e Salvatore Francesco Iovinella (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 31, Libertas Osimo 28, Querzoli Forlì 26, Novavolley Loreto 23, Gemini Med San Marino 22, Cavallino 4 Torri Ferrara 19, Paoloni Macerata 17, Okkaido Bologna 17, Sabini Castelferretti 15, Sios Novavetro San Severino Marche 13, M&G Grottazzolina 9, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 3.

Prossimo turno. Cavallino 4 Torri Ferrara - Gemini Med San Marino. Sabato 10 gennaio alle 18 a Ferrara.

Serie D femminile. Quella di sabato prossimo contro la Volley Academy Benelli al Pala Casadei rischia di essere la classica partita “trappola” per la Titan Services. Si affrontano una squadra in salute, quella sammarinese e l’ultima della classifica. Facile cadere nella superficialità nel preparare l’incontro e nel giocarlo. In più, si arriva da una lunga sosta. “Durante la sosta abbiamo lavorato bene e siamo andate alla Moma Winter Cup con le più giovani ma è indubbio che la pausa natalizia azzeri un po’ tutto e ciò è pericoloso in un campionato come quello di quest’anno, estremamente equilibrato, nel quale si può vincere o perdere contro tutti. – Ha le idee molto chiare Stefano Sarti, allenatore della Titan Services. – Non c’è dubbio che dovremo scendere sul parquet di Serravalle molto decise e determinate perché l’Academy è una squadra giovane che può andare in difficoltà se messa sotto pressione ma può anche metterci in difficoltà. Tecnicamente sono brave e in questa serie D ci stanno a pieno titolo”. Fuori Lazzari e Cesarini a causa di due infortuni, il resto della squadra è tutto a disposizione.

Classifica. Vtr Rimini 23, Unica Volley Rimini 17, Mattei Ravenna 16, Idea Volley Bellaria 15, Titan Services San Marino 14, Alfonsine 14, Vbr Liverani Lugo 14, Figurella Rimini 12, Bcc Romagnolo Cesena 11, Acerboli Santarcangelo 10, Caf Acli Stella Rimini 9, Volley Academy Benelli 7.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Volley Academy Benelli. Sabato 10 gennaio alle 19.30 a Serravalle.