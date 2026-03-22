Volley B, Gemini Med batte Grottazzolina (3-0)

Serie D femminile: Titan Services ancora sconfitta nel derby di Bellaria (3-0)

Vittoria preziosa quella di sabato scorso al Pala Casadei per la Gemini Med. La squadra è certamente “convalescente” dopo una serie di sconfitte seguite dalla vittoria di oggi e da quella di Fermo di sabato scorso ma i punti presi (senza perdere set) in queste due partite “sistemano” la classifica in vista di match piuttosto complicati con Loreto, Osimo e Castelferretti. Nella partita contro Grottazzolina un positivissimo Oforah non solo in attacco ma anche in difesa e a muro con 4 vincenti, è stato il baluardo sul quale i titani hanno costruito il loro gioco in attesa di ritrovare la brillantezza di qualche tempo fa. “Abbiamo giocato la partita che avevamo impostato in allenamento – è il commento di coach Roberto Pascucci a fine match. – Certamente ci sono mancati dei meccanismi a causa dell’assenza di Frascio di banda ma abbiamo giocato una partita ordinata seppur non a ritmi altissimi. Ora ci aspetta un ciclo di partite difficili. Lavoreremo per affrontarle al meglio”.

Cronaca. Senza l’infortunato Samuel Frascio, la Gemini Med schiera Seveglievich e Benvenuti schiacciatori/ricevitori con Oforah opposto al palleggiatore Rondelli. Facchi e Orazi sono i centrali con Rizzi libero in difesa e Tuccelli in ricezione. Pascucci raccomanda ai suoi pazienza in attacco avendo di fronte una squadra con forti attitudini difensive. Il primo parziale viaggia su ritmi piuttosto bassi e sul filo dell’equilibrio fino al 20 pari quando due attacchi di Oforah (11 punti nel set) e un muro vincente di Facchi segnano il break decisivo (23/20) che porterà al 25/21 definitivo. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa mettono subito il muso avanti e costringono i marchigiani al primo time-out sul 12/7.

La ripresa scivola via senza sussulti. I Titani sono in controllo e, giocando ordinati e senza strafare, portano a casa il set per 25/15. Nel terzo parziale San Marino è costretto al primo time-out sull’8/11perchè soffre un buon turno in battuta della banda Pulita. Un break di 5 a 0 (frutto anche di tre errori avversari), rimette in pari il set (16/16) La Gemini Med capisce che può portare a casa la posta e scappa via grazie al lavoro del muro che porta 4 punti in questa fase. Si chiude sul 25/19.

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – M&G Grottazzolina 3-0 (25/21 25/15 25/19)

Gemini Med. Rondelli, Benvenuti 6, Facchi 7, Oforah 24, Seveglievich 4, Orazi 6, Rizzi (L1), Tuccelli (L2), Ceccolini, Giri, Bernardi. N.E. Conti, Borghesi, Cicconi. Ace 1. Battute sbagliate 9. Muri punto 12. All. Roberto Pascucci.

Grottazzolina. Melonari 2, Pulita 7, Di Bonaventura, Moretti, Rossetti 15, Bobò 1, Bonis (L2), Aitbouno, Romiti, Silvestroni 9, Foresi (L1), Leli 2. N.E. Stipa. Ace 3. Battute sbagliate 8. Muri punto 3. All. Alessandro Tassi.

Arbitri: Alice Ferri (1°) e Danilo Rizzi (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 49, Sab Group Rubicone 48, Novavolley Loreto 44, Gemini Med San Marino 43, Querzoli Forlì 40, Cavallino 4 Torri Ferrara 38, Sabini Castelferretti 32, Paoloni Macerata 31, Okkaido Bologna 29, Sios Novavetro San Severino Marche 23, M&G Grottazzolina 21, Montorio Teramo 10, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Novavolley Loreto – Gemini Med San Marino. Domenica 29 marzo alle 17 a Loreto.

Serie D femminile

Idea Volley Bellaria - Titan Services San Marino 3- 0 (25/16 25/17 25/17)

Niente da fare per la Titan Services che sabato 21 incappa in un’altra sconfitta in quel di Bellaria. “Abbiamo giocato bene solo la prima metà del primo set e la prima metà del terzo – analizza a fine partita l’allenatore Stefano Sarti. – Per il resto del match abbiamo commesso troppi errori. Certamente ha influito il problema fisico che ha colpito la palleggiatrice titolare Tiezzi in fase di riscaldamento. Non l’abbiamo potuta schierare mentre Pedrelli e Ghinelli, tutte e due al rientro, hanno giocato solo qualche scampolo di partita. Chiaro che la coperta era troppo corta ma abbiamo commesso comunque troppi errori. Non ci resta che lavorare duro in settimana per vedere di cambiare qualcosa”.

Titan Services. Cesarini 3, Tura 7, Pedrelli 2, Ghinelli 3, Sarasini 13, Muccioli 2, Guerra 2, Menicucci 3, Bernardi 3, Lazzari 2, Gasperoni 1, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 45, Vbr Liverani Lugo 41, Mattei Ravenna 31, Unica Volley Rimini 29, Idea Volley Bellaria 28, Alfonsine 26, Figurella Rimini 24, Titan Services San Marino 23, Bcc Romagnolo Cesena 21, Volley Academy Benelli 20, Acerboli Santarcangelo 19, Caf Acli Stella Rimini 17.

Prossimo turno. Acerboli Santarcangelo - Titan Services San Marino. Venerdì 27 marzo alle 20.30 a Santarcangelo.