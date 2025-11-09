Volley B, Gemini Med passa a Macerata (1-3): è al terzo posto

Terza vittoria consecutiva per San Marino e terza piazza in classifica. In Serie D femminile la Titan Services batte al tie-break la capolista Vtr Rimini

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Gemini Med che per la prima volta espugna il palasport Fontescodella di Macerata nella giornata di sabato 8 e agguanta il terzo posto in classifica.

“Dopo aver vinto abbastanza tranquillamente i primi due set abbiamo perso il terzo ai vantaggi – racconta nel dopopartita Roberto Pascucci, allenatore dei titani – e nel quarto ci siamo trovati sotto per 9 a 4 ma siamo riusciti a brekkare (9/14) e a gestire il vantaggio fino alla fine, nonostante i nostri avversari avessero effettuato un cambio tattico di gioco che ci ha messo un po’ in difficoltà. Abbiamo vinto non tanto puntando sulla nostra capacità offensiva, quanto lavorando sui punti deboli degli avversari e cercando di sbagliare il meno possibile.

Onestamente, siamo stati un po’ altalenanti: meno brillanti in attacco rispetto alle ultime partite e abbiamo anche subito un po’ in ricezione. Una nota di merito va a Benvenuti che ci ha tenuto a galla in alcuni momenti difficili della partita. Altro fatto positivo: con il rientro del centrale Facchi, siamo riusciti a giocare a ranghi completi per la prima volta dall’inizio del campionato”.

IL TABELLINO

Paoloni Macerata – Gemini Med San Marino 1-3

Paoloni. Sbaffo 1, Tobaldi 15, Gigli 1, Marconi 4, Uguccioni 9, Persichini 14, Stella 7, Montechiari (L1), Giacomini 1, Carnevali 11. N. E. Baldoni, Owusu, Storani (L2). Ace 4. Battute sbagliate 9. Muri punto 13. All. Francesco Bernetti.

Gemini Med. Frascio 17, Rondelli 2, Bernardi 4, Facchi 5, Rizzi (L1), Benvenuti 7, Orazi 10, Oforah 26, Ceccolini. N. E. Borghesi (L2), Giri, Conti. Ace 4. Battute sbagliate 12. Muri punto 14. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Sab Group Rubicone 13, Libertas Osimo 11, Gemini Med San Marino 8, Querzoli Forlì 10, Paoloni Macerata 9, Novavolley Loreto 9, Cavallino 4 Torri Ferrara 9, M&G Grottazzolina 6, Okkaido Bologna 6, Sabini Castelferretti 5, Sios Novavetro San Severino Marche 4, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2, Montorio Teramo 1, Don Celso Volley Fermo 0.

PARZIALI: 21/25 18/25 29/27 21/25



Arbitri: Eleonora Garroni ed Eleonora Morabito.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Don Celso Volley Fermo. Domenica 16 novembre ore 18.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Vtr Rimini 3 a 2 (25/20 25/23 19/25 24/26 15/12).

Dopo due buone prestazioni contro Caf Acli Stella Rimini e Mattei Ravenna ma nessun punto, sabato 8 la Titan Services muove la classifica battendo al tie-break la Vtr Rimini che si presentava al Pala Casadei da capoclassifica. “Le ragazze sono partite forte vincendo i primi due set, il primo addirittura dominando, e giocando una bella pallavolo. – Ha raccontato nel post partita Stefano Sarti, coach sammarinese. - Nel terzo set sono andate un po’ in debito d’ossigeno ma il quarto è stato equilibrato e molto bello, con grandi scambi. Peccato averlo perso ai vantaggi. Nel tie-brerak ho girato un po’ la formazione; abbiamo cambiato campo sull’8/4 e poi tenuto il vantaggio. Sono soddisfatto per la vittoria ma soprattutto perché le ragazze hanno giocato da squadra e si è visto il lavoro che facciamo in settimana. Sono molto contento sia per loro che per la società”.

Titan Services. Tiezzi 5, Tura 16, Pedrelli 19, Ghinelli 9, Sarasini 12, Muccioli 7, Guerra 3, Menicucci 1, Cesarini, Pasolini (L1). N. E: Bernardi, Lazzari, Gasperoni, Traversi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Mattei Ravenna 7, Vtr Rimini 7, Alfonsine 6, Caf Acli Stella Rimini 6, Unica Volley Rimini 5, Figurella Rimini 4, Idea Volley Bellaria 4, Acerboli Santarcangelo 4, Volley Academy Benelli 3, Bcc Romagnolo Cesena 3, Vbr Liverani 3, Titan Services San Marino 2.

Prossimo turno. Figurella Rimini - Titan Services San Marino. Sabato 15 novembre alle 19 a Rimini.