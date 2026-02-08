Volley B, Gemini Med piega Querzoli Forlì 3-0

La formazione sammarinese sale al terzo posto della classifica. Serie D femminile, Titan Services al tie-break sul Caf Acli Stella

Sabato al Pala Casadei, partita durissima per la Gemini Med che, al termine di un incontro equilibratissimo batte Forlì e conquista il terzo posto in classifica grazie a una bella prova di squadra con un Frascio davvero sugli scudi. “Una partita più complicata anche rispetto a quella giocata con il Rubicone – analizza a fine match coach Roberto Pascucci. – Forlì non ha mai mollato e ha tenuto altissimo il livello del servizio, come abbiamo fatto anche noi. Abbiamo vinto grazie al sacrificio di tutti i giocatori che si sono spesi tantissimo anche in difesa. Non mi stupisce perché anche in allenamento stiamo facendo bene. Dopo la vittoria sul Rubicone era importante non fermarsi e continuare la nostra striscia positiva di vittorie”.

Cronaca. Senza il centrale Orazi che siede in panchina solo per onor di firma, la Gemini Med schiera Bernardi e Facchi al centro con Benvenuti e Frascio schiacciatori/ricevitori e Oforah opposto al palleggiatore Rondelli. Il libero è Rizzi. Partenza sprint dei padroni di casa con attacco di Frascio da posto 4 e due muri consecutivi di Facchi (3/0). Questo fondamentale dà molto fastidio agli ospiti che sul 7/2 devono spendere già il primo time-out. Qualche errore di troppo in attacco rimette in corsa i mercuriali che arrivano al pareggio sul 14/14. Si vedono un paio di scambi lunghi molto spettacolari con le rispettive difese grandi protagoniste (19/16). Sul 23/20 Pascucci decide per il cambio della diagonale: entrano Ceccolini e Seveglievich per un turno di battuta. Sul 24/21, ottenuto con l’ennesimo spettacolare attacco di Oforah con Benvenuti improvvisato alzatore, ci pensa il terzo muro di Facchi nel set a chiudere il parziale. Il secondo parziale si apre come si era aperto il primo: 7/2 e time-out mercuriale. E come nel primo set Forlì recupera lo svantaggio (10/10).

Si viaggia sul filo dell’equilibrio praticamente fino al 19/17 quando i titani allungano grazie a un attacco di Oforah e a un muro di Benvenuti (21/17). Forlì è brava a crederci ancora (21/20). Scambio lunghissimo e bel punto guadagnato da Frascio in pipe, subito vanificato da un rosso piuttosto forzato a coach Pascucci. La Gemini Med comunque non si disunisce e piazza ancora un attacco di Frascio dalla seconda linea e un muro di Facchi che portano il punteggio sul 24/21. Forlì torna ancora sotto con Bigarelli (24/23) ma un Frascio monumentale (9 punti nel set) decide che è ora di chiudere la ripresa. Nella terza frazione di gioco parte meglio la Querzoli (5/8) costringendo una Gemini-Med un po’ distratta al time-out sul 7/11. La riscossa casalinga arriva con un parziale di 5/2 che porta il punteggio sul 13 pari. Le due squadre restano a stretto contatto fino al 23 pari. A decidere sono l’ennesima pipe alzata da Rondelli a Frascio e un muro di Oforah (25/23).

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – Querzoli Forlì 3 a 0

Gemini Med Ceccolini 1, Seveglievich. N.E. Conti, Borghesi, Giri (L2), Orazi, Tuccelli. Ace 4. Battute sbagliate 3. Muri punto 10. All. Roberto Pascucci.

Querzoli Forlì. Mariella 3, Pirini 5, Bigarelli 15, Camerani 14, Pirazzoli (L1), Peripolli 5+, Soglia 6. N.E. Kunda, Graziani, Massaro, D’orlando, Sivestroni (L2). Ace 1. Battute sbagliate 11. Muri punto 6. All. Claudio Visani

Arbitri: Chiara Mochi (1°) e Daniele Spitaletta (2°).

PARZIALI: 25/21 25/23 25/23)

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 37, Sab Group Rubicone 36, Gemini Med San Marino 31, Querzoli Forlì 29, Novavolley Loreto 26, Paoloni Macerata 26, Cavallino 4 Torri Ferrara 23, Okkaido Bologna 18, Sabini Castelferretti 18, Sios Novavetro San Severino Marche 18, M&G Grottazzolina 12, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6, Montorio Teramo 5.

Prossimo turno. Sios Novavetro San Severino Marche - Gemini Med San Marino. Sabato 14 febbraio alle 17 a San Severino Marche.

Serie D femminile

Caf Acli Stella Rimini – Titan Services San Marino 2 a 3 (25/14 21/25 21/25 25/19 12/15). Vittoria al tie-break per la Titan Services sul parquet del Caf Acli Stella. “Partita sofferta. Noi abbiamo regalato qualcosina ma le riminesi sono state brave. – Ha detto a fine partita Stefano Sarti, allenatore delle sammarinesi. – Le mie ragazze erano un po’ appesantite. Evidentemente, nonostante le amichevoli giocate, la sosta ci ha tolto un po’ di ritmo e sicurezze. Però penso che siamo state brave: abbiamo portato via due punti auna squadra che ha giocato una buona partita e siamo entrati per la prima volta in zona play-off: erano tre anni che non succedeva”.

Titan Services Tiezzi 2, Tura 18, Pedrelli 14, Ghinelli 9, Sarasini 5, Muccioli 8, Guerra 7, Cesarini, Menicucci, Lazzari, Gasperoni, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 29, Vbr Liverani Lugo 23, Unica Volley Rimini 22, Titan Services San Marino 21, Mattei Ravenna 20, Idea Volley Bellaria 18, Bcc Romagnolo Cesena 17, Acerboli Santarcangelo 16, Figurella Rimini 15, Alfonsine 14, Volley Academy Benelli 14, Caf Acli Stella Rimini 10.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Mattei Ravenna. Sabato 14 febbraio alle 19.30 a Rimini.