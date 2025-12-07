Volley B, Gemini Med sconfitta a Osimo (3-0)

Serie D femminile: la Titan Services batte il Bellaria 3-0

Sabato 6 dicembre la Gemini Med è uscita sconfitta dal parquet di Osimo per 3 a 0. Si sapeva che sarebbe stata una partita difficile contro una delle aspiranti alla promozione.

“Ma nei primi due set non siamo proprio scesi in campo – è l’amara considerazione del coach sammarinese Roberto Pascucci. - Eravamo troppo tesi. Peccato perché queste sono partite da giocare a viso aperto, gustando la possibilità di misurarsi contro squadre fortissime. Entrando nello specifico, nelle prime due frazioni abbiamo subito tanto a muro e ricevuto non bene e noi con palla staccata non riusciamo ad esprimerci al meglio. I nostri avversari, di converso, sono stati molto efficienti in battuta. Inoltre siamo incappati in una serata non proprio positiva dei nostri due attaccanti più forti, Oforah e Frascio. Nel terzo parziale siamo rimasti vicini ad Osimo nel punteggio e loro hanno sentito un po’ la pressione e commesso qualche errore in più. Sul 24 pari abbiamo sbagliato la palla che ci avrebbe potuto dare il punto del 24/25 e poi altri errori hanno portato il set dalla parte dei padroni di casa. Alla fine, resta il rammarico per non aver saputo esprimere il nostro gioco. Credo che il nostro gruppo di giocatori si debba ancora abituare a giocare partite come queste. Ci lavoreremo”

Libertas Osimo – Gemini Med San Marino 3-0

Osimo. Pizzichini 8, Cremascoli 1, Girolometti, Gori (L), Schiraoli, Carcagni 11, Ferrini 12, Stella 18, Albanesi, Carotti 6. N.E. Magnanelli, Colaluca, Ballarini. Ace 3. Battute sbagliate 8. Muri punto 14. All. Giacomo Giganti.

Gemini Med. Frascio 11, Rondelli 1, Facchi 8, Rizzi (L1), Giri 1, Benvenuti 8, Orazi 2, Oforah 13, Ceccolini 1, Conti. N.E. Bernardi, Borghesi (L2), Mazza. Ace 3. Battute sbagliate 7. Muri punto 6. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Sab Group Rubicone 25, Libertas Osimo 23, Querzoli Forlì 20, Cavallino 4 Torri Ferrara 19, Gemini Med San Marino 18, Novavolley Loreto 16, Paoloni Macerata 14, Okkaido Bologna 11, Sabini Castelferretti 11, Sios Novavetro San Severino Marche 11, M&G Grottazzolina 7, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Arbitri: Chiara Maran (1° arbitro) e Paolo Zamparini (2°).

PARZIALI: 25/18 25/17 27/25

Prossimo turno. Sabini Castelferretti - Gemini Med San Marino. Sabato 13 dicembre ore 18 a Castelferretti.

Serie D femminile

Titan Services San Marino – Idea Volley Bellaria 3-0 (25/21 25/17 25/21)

Dopo la sconfitta patita contro l’Unica Volley, sabato scorso la Titan Services si è risollevata battendo in casa l’Idea Volley Bellaria. “È stato un match ben giocato che ha riscattato la precedente brutta prova contro l’Unica Volley. – Ha detto dopo l’incontro coach Stefano sarti. – Abbiamo messo a posto alcune cose nel nostro gioco durante la settimana e, in partita, abbiamo sempre costretto le bellariesi a rincorrerci. Abbiamo gestito bene il primo set, vinto a 21. Nel secondo abbiamo spinto ancora di più mentre nel terzo siamo state brave a bloccare la reazione avversaria in tutti i fondamentali. Devo fare i complimenti a tutte le mie giocatrici per come hanno affrontato sia la settimana di allenamenti che la partita”.

Titan Services. Tiezzi 6, Tura 14, Pedrelli 12, Ghinelli 11, Sarasini 3, Muccioli 5, Guerra 2, Menicucci 2, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2), Casadei. N.E. Bernardi, Gasperoni, Traversi. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 17, Alfonsine 14, Mattei Ravenna 14, Unica Volley Rimini 13, Titan Services San Marino 10, Acerboli Santarcangelo 10, Figurella Rimini 9, Idea Volley Bellaria 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Vbr Liverani Lugo 8, Volley Academy Benelli 7, Bcc Romagnolo Cesena 6.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Acerboli Santarcangelo. Sabato 13 dicembre alle 19.30 a Serravalle.



