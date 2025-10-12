Volley B, la Beach & Park parte con il piede giusto

Vttoria al tie-break nel derby di Forlì al termine di una partita giocata con grande carattere con il piede giusto Vittoria al tie-break nel derby di Forlì

Pçarte bene il campionato 2025/2026 della Beach & Park Volley. I titani tornano dal derby di sabato 11 a Forlì con una vittoria al tie-break e una prestazione di gran carattere.

“Siamo tutti quanti molto contenti della nostra performance – ha spiegato nel dopo partita coach Roberto Pascucci. – Non avevamo praticamente mai provato la squadra al completo e prima della partita abbiamo dovuto rinunciare al centrale Orazi, che si è seduto in panchina per onor di firma, a causa di un risentimento. Nel primo set Forlì ci ha messo sotto con la battuta e Oforah, che si è unito alla squadra solo negli ultimi giorni, era abbastanza avulso dal gioco. Nel secondo e nel terzo ha iniziato a integrarsi nelle nostre giocate e tutta la squadra ha iniziato a carburare.

Abbiamo cavalcato l’onda e abbiamo portato a casa i due set centrali. Nel quarto siamo partiti bene (6/2) ma Forlì ha scelto di rischiare al massimo in battuta e ci ha messo in difficoltà ancora una volta. Prima del tie-break ci siamo detti di dare tutto perché venire via da Forlì con una vittoria sarebbe stato importante e ci siamo imposti ai vantaggi, dopo un tie-break durissimo, grazie a una prova collettiva di grande intensità. Forlì ha giocato senza l’opposto titolare ma è sempre una squadra forte. Per noi era importante partire con il piede giusto e giocare con la mentalità di provarci sempre. Come abbiamo fatto”.

IL TABELLINO

Querzoli Forlì – Beach & Park San Marino 2-3

Querzoli. Mariella 6, Pirini 10, Pirazzoli (L), Camerani 26, D’Orlando 9, Peripolli 23, Soglia 7, Silvestrini. N. E.: Kunda, Bendi, Graziani, Massaro. Ace 13. Battute sbagliate 13. Muri punto 12. All. Claudio Visani.

Beach & Park. Frascio 27, Rondelli, Bernardi 9, Facchi 8, Rizzi (L1), Benvenuti 11, Oforah 22, Ceccolini. N. E.: Borghesi (L2), Giri, Orazi, Conti, Mazza. Ace 5. Battute sbagliate 13. Muri punto 8. All. Roberto Pascucci.

ARBITRI: Ilaria Rollo (1° arbitro) Danilo Rizzi (2°).

PARZIALI: 25/21 23/25 22/25 25/15 14/16

Classifica. Cavallino 4 Torri Ferrara 3, Okkaido Bologna 3, Libertas Osimo 3, Novavolley Loreto 3, Sab Group Rubicone 3, Beach & Park Volley 2, Querzoli Forlì 1, Sabini Falconara Marittima 0, Sios Novavetro San Severino Marche 0, Consar Pietro Pezzi Ravenna 0, Montorio Teramo 0, Paoloni Macerata 0, Don Celso Volley Fermo 0, Grottazzolina 0.

Prossima partita. Beach & Park Volley – Sios Novavetro San Severino Marche. Sabato 18 ottobre alle 17.30 a Serravalle.