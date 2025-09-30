Volley B, la Beach & Park punta in alto

Il direttore sportivo Andrea Lazzarini: 'Abbiamo ringiovanito la squadra e ci piacerebbe migliorare il settimo posto dell’anno scorso'

È ai nastri di partenza il campionato nazionale di serie B: prenderà il via sabato 11 ottobre. La Beach & Park Volley vi partecipa per il settimo anno consecutivo. Con quali aspirazioni e con quali uomini lo abbiamo chiesto al direttore sportivo Andrea Lazzarini.

“Le novità sono tante – esordisce Lazzarini. – Innanzitutto è cambiato lo staff tecnico: in accordo con la Federazione abbiamo scelto come primo allenatore Roberto Pascucci, Ct della nazionale. Pascucci, che l’anno scorso è salito in A3 con Osimo vincendo i play-off, coordinerà anche tutto il settore maschile giovanile della Beach & Park. Il suo secondo sarà Andrea Morri che viene dal nostro settore femminile e Riccardo Cicconi sarà il preparatore atletico”.

Nel roster sono sei i nomi completamente nuovi. “Partiamo dai centrali Michele Orazi e Filippo Facchi. Racconta Lazzarini. - Il primo è un giocatore di 27 anni e 195 centimetri che pensiamo possa portare esperienza e qualità. Viene dalla Energy Time Campobasso di serie A3 e ha sempre giocato in questa serie con un anno di esperienza in A2. Facchi è un 22enne di due metri che proviene dalle giovanili della Lube Macerata e ultimamente ha giocato a San Severino Marche e nel Potenza Picena in serie B. Nuovo è anche il palleggiatore Samuele Ceccolini, un 18enne che abbiamo preso dalla serie D del San Giovanni in Marignano. Al reparto schiacciatori si unirà Izuchukwu Oforah, 23enne schiacciatore nigeriano. Dalle giovanili sono stati promossi il libero Gabriele Giri e un altro centrale, Federico Mazza”.

Confermati dalla scorsa stagione il palleggiatore e capitano Marco Rondelli, il libero Samuele Rizzi, gli schiacciatori Lorenzo Benvenuti e Federico Borghesi, il centrale Matteo Bernardi e gli opposti Samuel Frascio e Nicolò Conti.

Lazzarini, quali sono gli obiettivi di questa stagione?

“Un obiettivo era ringiovanire il roster e l’abbiamo ottenuto: ora l’età media della squadra è di 23 anni. In campionato ci piacerebbe fare meglio del settimo posto dell’anno scorso e magari lottare per un traguardo più importante anche se il livello degli avversari si è alzato e non di poco”.

Il roster della Beach & Park 2025/2026. Marco Rondelli e Samuele Ceccolini palleggiatori; Samuele Rizzi e Gabriele Giri liberi; Izuchukwu Oforah, Lorenzo Benvenuti e Federico Borghesi schiacciatori; Michele Orazi, Filippo Facchi, Matteo Bernardi e Federico Mazza centrali; Samuel Frascio e Nicolò Conti opposti.