Volley B, la Gemini Med attende Forlì

Serie D femminile: la Titan Services a Rimini contro il Caf Acli Stella

Dopo una sosta di due settimane, riprende il campionato con la prima giornata del girone di ritorno e la Gemini Med giocherà in casa contro Forlì. Arbitri saranno Chiara Mochi (1°) e Daniele Spitaletta (2°). All’andata s’imposero i titani al tie-break dopo una partita molto equilibrata nella quale i ragazzi di coach Pascucci sbagliarono solo il quarto set, messi sotto dalla battuta dei mercuriali.

A rinforzare il roster sammarinese è arrivato da qualche settimana il 29enne schiacciatore veneto di Camposampiero Nicolò Seveglievich. Nicolò ha militato in dodici squadre diverse prima di arrivare a San Marino dopo essere cresciuto nelle giovanili del Padova. Tra le tante esperienze, spiccano la A2 giocata con il Tuscania nel 2017/2018 e con il Brescia nel 2021/2022. Poi tantissima B con la stessa Padova, Motta Livenza, Civita Castellana, Belluno e diverse altre realtà prima di approdare a San Marino

Nicolò, quali sono i punti di forza del tuo gioco?

“Il ruolo che occupo in campo m’impone di ricevere e attaccare e questi due fondamentali devo saperli eseguire bene per giocare a questi livelli. Credo che i miei veri punti di forza siano saper interpretare la partita, prendere energia dal pubblico e giocare con i compagni sapendo valorizzare il loro gioco”.

Come sono andate queste prime settimane sul Titano?

“L’ambiente mi ha sorpreso in senso positivo. Si respira un’aria serena e questo ti permette di lavorare bene quando sei in palestra. La struttura societaria e il palazzetto sono di alto livello. Per quel che riguarda gli allenamenti, si vede che alcuni dei miei compagni giocano insieme da anni e questo facilita l’inserimento dei nuovi nelle dinamiche tecnico/tattiche. La squadra è ordinata”.

Ti sei dato un obiettivo personale per la stagione?

“Vorrei approfittare di questi mesi per ritrovare la mia forma migliore. Arrivando in questo momento della stagione, vorrei divertirmi, pallavolisticamente parlando. Ciò significa che più in alto arriva la squadra, meglio è”.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 34, Sab Group Rubicone 33, Querzoli Forlì 29, Gemini Med San Marino 28, Novavolley Loreto 26, Paoloni Macerata 23, Cavallino 4 Torri Ferrara 22, Okkaido Bologna 18, Sabini Castelferretti 18, Sios Novavetro San Severino Marche 18, M&G Grottazzolina 9, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6, Montorio Teramo 3.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Querzoli Forlì. Sabato 7 febbraio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile

Anche la Titan Services inizia il girone di ritorno e lo fa rendendo visita al Caf Acli Stella Rimini che all’andata aveva espugnato il Pala Casadei per 1 a 3 cogliendo 3 dei 9 punti del suo campionato. “Era la prima partita della stagione e abbiamo pagato lo scotto del debutto – afferma Stefano Sarti, coach delle titane. - Oggi siamo una squadra diversa e cercheremo di dare al match un altro andamento. In questo momento le nostre avversarie fanno un po’ fatica a trovare ritmo ma all’andata loro furono compatte e decise e hanno delle buone bande per cui dovremo stare attente. Sono contento di avere tutte le ragazze sono a disposizione a parte qualche piccolo acciacco comunque gestibile”.

Classifica. Vtr Rimini 26, Unica Volley Rimini 20, Mattei Ravenna 20, Vbr Liverani Lugo 20, Titan Services San Marino 19, Acerboli Santarcangelo 16, Idea Volley Bellaria 18, Alfonsine 14, Bcc Romagnolo Cesena 14, Figurella Rimini 14, Volley Academy Benelli 11, Caf Acli Stella Rimini 9.

Prossimo turno. Caf Acli Stella Rimini – Titan Services San Marino. Sabato 7 febbraio alle 19 a Rimini.