Volley B, la Gemini Med batte Ferrara al tie break (3-2)

I titani al quinto posto della classifica prima dell’ultima giornata che li vedrà impegnata in casa della capolista Rubicone

Una Gemini Med dalla doppia faccia batte Ferrara al tie-break e si piazza, momentaneamente, al quinto posto della classifica prima dell’ultima giornata che la vedrà impegnata in casa della capolista Rubicone.

“Nei primi due set ci siamo limitati a svolgere il compitino e questo non te lo puoi permettere contro nessuna squadra del nostro girone, figuriamoci con Ferrara – ha analizzato a fine match Roberto Pascucci, coach sammarinese. – Dal terzo set in poi abbiamo preso coraggio ed è venuto fuori il carattere di questa squadra che, come si è visto anche oggi, non molla mai. Abbiamo anche sistemato qualcosa dal punto di vista tattico e le cose sono andate meglio. Ora manca una sola partita e vogliamo finire il campionato mettendo sul parquet lo stesso spirito di oggi, al di là di tutto”.

Cronaca. Coach Pascucci invita i suoi a essere subito aggressivi. L’inizio vede i due team piuttosto fallosi in attacco e in battuta (6/7). Con l’andare dei minuti le squadre alzano la qualità degli attacchi e si assiste a scambi e conclusioni di ottima fattura (17/18). Alla prima occasione nella quale gli ospiti prendono due punti di vantaggio (17/19), la panchina decide di spendere il primo time-out. La ricezione dei padroni di casa subisce due ficcanti battute di Bellia che allargano il gap (18/21). Rondelli risponde innescando Frascio da posto quattro ma il primo set-point è per i ferraresi (22/24) che non si lasciano sfuggire l’occasione per portare a casa il parziale (23/25).

La seconda ripresa vede il 4 Torri partire meglio (3/5 e primo time-out per la Gemini Med). Il break di due punti rimane tale fino al 13/15, quando San Marino recupera e inizia un duello punto a punto (19/19) che viene però spezzato da una battuta del solito Bellia e dagli attacchi da posto quattro di Jolivot (22/25). Nella terza frazione di gioco gli ospiti partono a razzo (1/4) ma San Marino non ci sta e piazza un parziale di 5 a 1 che riapre il set. Sul 9/6 sono gli ospiti a chiedere il time-out. E’ un break che frutta un parziale di 0/4 che costringe la Gemini Med a chiamare time-out a sua volta (9/10). Inizia una nuova battaglia punto a punto che si spezza solo nel finale quando, sul 19 pari, i titani “firmano” un parziale di 4/0 che li porta, di fatto, alla vittoria della ripresa (25/20). Il quarto set parte come il precedente (1/4) con San Marino che pian piano si rimette in scia (7/8), pareggia il conto sul 13 a 13 e produce un break di 3 a 0 sul 14 pari (17/14).

Come alla fine del terzo set, la squadra ospite non reagisce e si arriva alla fine (25/19) andando al tie-break. In questa fase sono decisivi gli attacchi di Frascio da posto 4 e i muri (saranno 6 a fine partita) del centrale Orazi. Equilibrata anche l’ultima frazione di gioco che vede San Marino cambiare campo avanti di uno (8/7). Una chiamata molto dubbia dell’arbitro di sedia regala l’8/9 al 4 Torri. I titani però ci credono, recuperano e due clamorosi muri “a uno” consecutivi del palleggiatore Ceccolini, appena subentrato a Rondelli, mettono il punteggio sul 13/11. Un errore in battuta di Oforah e un muro fuori dei locali rimettono tutto in gioco (14/13). È un pallonetto finale di Oforah che sorprende la difesa ospite a chiudere set e match (15/13).

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – Cavallino 4 Torri Ferrara 3-2

Gemini Med. Frascio 21, Orazi 12, Oforah 21, Benvenuti 6, Facchi 9, Rondelli, Rizzi (L1), Bernardi, Ceccolini 2, Giri. N.E. Tuccelli (L2), Conti, Mazza, Seveglievich. Ace 7. Battute sbagliate 17. Muri punto 15. All. Roberto Pascucci.

Cavallino 4 Torri. Manià 2, Daddio, Ciardo 4, Puppi, Jolivot 13, Bellia 29, Margutti (L1), Reccavallo11, Focosi 10, Rossetti 6, Roboni (L2). N.E. Ghidoni, Sanzogni. Ace 7. Battute sbagliate 19. Muri punto . All. Pupo Dall’Olio.

Arbitri: Michele Albergamo (1°) e Marco Nampli (2°).

PARZIALI: 23/25 22/25 25/20 25/19 15/13

Classifica. Sab Group Rubicone 63, La Nef Re Salmone Osimo 59, Novavolley Loreto 52, Querzoli Forlì 53, Gemini Med San Marino 49, Cavallino 4 Torri Ferrara 48, Sabini Castelferretti 40, Okkaido Bologna 38, Paoloni Macerata 34, Sios Novavetro San Severino Marche 32, M&G Grottazzolina 24, Don Celso Volley Fermo 14, Volley Montorio 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 8.

Prossimo turno (ultima di campionato). Sab Group Rubicone - Gemini Med San Marino. Sabato 9 maggio alle 17.30 a San Mauro Pascoli.­