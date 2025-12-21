Volley B, la Gemini Med batte Teramo e chiude bene l’anno (3-0)

In serie D femminile la Titan Services perde al tie-break a Cesena

Dopo tre sconfitte consecutive (due delle quali al tie-break) con Loreto, Osimo e Castelferretti, la Gemini Med chiude bene l’anno battendo in casa il Montorio Teramo nella partita giocatasi sabato 20 dicembre al Pala Casadei.

"Non abbiamo ancora smaltito dal punto di vista psicologico le tre sconfitte consecutive e dobbiamo ritrovare le nostre sicurezze ma contro gli abruzzesi abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare dal punto di vista tecnico e tattico pur con qualche battuta a vuoto sul cambio palla - il commento finale di coach Roberto Pascucci - Loro hanno puntato tutto sulla difesa e sull’aggressività, come deve fare una squadra in lotta per la salvezza. Adesso arriva la sosta e penso ci farà bene sia per riordinare le idee, sia per recuperare fisicamente. Diversi nostri giocatori hanno qualche piccolo problema fisico da smaltire”.

Cronaca. L’inizio del match vede le due squadre superarsi nel punteggio ma rimanere sempre incollate l’una all’altra. Il Montorio difende molto bene gli attacchi da posto 4 e 2 anche se la Gemini Med non rinuncia a cercare di imporre il suo gioco. Il primo ma già decisivo break arriva sull’8/9 con due errori ospiti, due attacchi positivi di Frascio e Oforah il quale mura anche sontuosamente un attacco abruzzese (12/9). Rosichini spende il primo time-out della partita ma a questo punto San Marino ha aperto il gas e continua a macinare gioco e punti (16/9) rendendosi irraggiungibile (25/19). ù

L’inizio del secondo parziale è problematico per i titani che devono chiamare il primo time-out sul 5/8, vittime di qualche errore di troppo in attacco. Sul 6/10 la Gemini Med infila un break che la riporta avanti nel punteggio (12/10). Da quel momento si fa di nebbia per gli avversari e chiude in crescendo sul 25/17 con Frascio e Oforah sempre protagonisti in attacco con 7 e 6 punti nel set. La terza frazione di gioco si apre con un rosso a capitan Rondelli per proteste (va detto che l’arbitraggio è stato piuttosto “impreciso” per tutto il match) e con il solito equilibrio iniziale. Il primo mini break è per San Marino sul 7 pari grazie a un errore avversario e due ace di Oforah (10/7) e, come nelle altre due riprese di gioco, è il punto di non ritorno del set. Sul 25/ 17 si chiudono parziale e incontro.

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – Montorio Teramo 3-0

Gemini Med. Rondelli 1, Frascio 16, Facchi 7, Oforah 18, Benvenuti 6, Orazi 6, Rizzi (L1), Borghesi, Ceccolini, Bernardi 1, Conti. N.E. Mazza, Giri (L2). Ace 5. Battute sbagliate 8. Muri punto 6. All. Roberto Pascucci.

Montorio. Lepidi 1, Mariani 3, D’Ugo 8, Del Vecchio 10, Gallo 5, Cesarini 1, Di Nicola 1, Provvisiero (L), Alemanno e Nuvolone. N.E. Grausberg, Omaggi, Marco Tullio, Di Matteo. Ace 2. Battute sbagliate 10. Muri punto 5. All. Giovanni Rosichini.

Arbitri: Roberto di Marco (1°) e Beatrice Gaia Trabuio (2°).

PARZIALI: 25/19 25/17 25/17

Classifica. Sab Group Rubicone 31, Libertas Osimo 28, Querzoli Forlì 26, Novavolley Loreto 22, Gemini Med San Marino 22, Cavallino 4 Torri Ferrara 19, Paoloni Macerata 17, Okkaido Bologna 17, Sabini Castelferretti 13, Sios Novavetro San Severino Marche 13, M&G Grottazzolina 9, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Cavallino 4 Torri Ferrara - Gemini Med San Marino. Sabato 10 gennaio alle 18 a Ferrara.

Serie D femminile

Bcc Romagnolo Cesena – Titan Services San Marino 3 a 2 (21/25 25/19 16/25 25/16 15/11)

Dopo la vittoria contro Santarcangelo nel derby della settimana scorsa al Pala Casadei di Serravalle, la Titan Services ha chiuso l’anno perdendo venerdì 19 in trasferta a Cesena al tie-break. “È una partita che ci lascia soddisfatti a metà – dice a fine match coach Stefano Sarti. - Abbiamo giocato in maniera altalenante: hanno pesato le assenze dovute all’’influenza che non ci hanno permesso di allenarci bene durante la settimana. E anche fra le ragazze presenti c’era chi non aveva praticamente allenamenti alle spalle. Anche giocare di venerdì, lo soffriamo sempre. Cesena ha fatto la sua partita: è una squadra con un ottimo servizio e attaccanti molto forti da posto 2 e posto 4. Per giocarcela alla pari avremmo dovuto essere perfette ma non potevamo esserlo”.

Titan Services. Tiezzi 6, Tura 14, Pedrelli 12, Ghinelli 5, Sarasini 19, Muccioli 5, Menicucci 3, Bernardi 3, Gasperoni 1, Guerra, Pasolini (L1). N.E. Bronzetti, Traversi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 23, Unica Volley Rimini 17, Mattei Ravenna 16, Idea Volley Bellaria 15, Titan Services San Marino 14, Alfonsine 14, Vbr Liverani Lugo 14, Figurella Rimini 12, Bcc Romagnolo Cesena 11, Acerboli Santarcangelo 10, Caf Acli Stella Rimini 9, Volley Academy Benelli 7.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Volley Academy Benelli. Sabato 10 gennaio alle 19.30 a Serravalle.