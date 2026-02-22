Volley B, Omag-MT: la salvezza più bella

Sconfitta in casa al tie break con Eurotek Laica Uyba 2-3. Retrocedono Bartoccini Fortinfissi Perugia e Monviso Volley

La salvezza più bella: insieme, fino all’ultimo pallone. Certe imprese non si misurano solo con la classifica. Si misurano con il cuore, con le lacrime trattenute, con gli abbracci liberatori sotto la curva.

La salvezza della Omag-Mt San Giovanni in Marignano è arrivata così: all’ultima giornata di regular season, davanti al proprio pubblico, nella nostra casa. E forse non poteva esserci finale più giusto. È stata una stagione lunga, complessa, a tratti durissima. Un cammino fatto di ostacoli, di infortuni, di rotazioni forzate. Una stagione in cui, troppo spesso, non abbiamo mai avuto la squadra al completo. Eppure, proprio quando le difficoltà sembravano moltiplicarsi, questo gruppo ha trovato dentro di sé qualcosa di speciale: resilienza, carattere, identità. In ogni trasferta non siamo mai stati soli. I nostri tifosi c’erano. Sempre. Chilometri su chilometri per sostenere questi colori, per gridare, per battere le mani, per far sentire che San Giovanni era lì.

E quell’energia è stata linfa nei momenti più delicati. L’ultima partita, davanti ai propri tifosi, è stata la sintesi perfetta di tutto questo percorso: tensione, lotta, orgoglio. E poi quel punto, quell’azione, quell’ultimo pallone che ha consegnato alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano una salvezza meritata, conquistata con il sudore e con il cuore. In una stagione così intensa, il pensiero va anche alle squadre che non sono riuscite a mantenere la categoria: Bartoccini Fortinfissi Perugia e Monviso Volley. A loro va il nostro saluto sportivo e l’augurio più sincero di poter tornare presto protagoniste. Il grazie più grande va alle nostre atlete. A chi ha stretto i denti, a chi ha giocato fuori ruolo, a chi ha accelerato i tempi di recupero, a chi ha saputo farsi trovare pronta anche nei momenti meno semplici.

Questo gruppo non ha mai cercato alibi. Ha lavorato, ha sofferto, ha reagito. Un grazie sentito a tutto lo staff tecnico e medico, che ha gestito emergenze continue con professionalità e dedizione straordinaria, trovando sempre soluzioni anche quando sembravano non essercene. Un grazie speciale ai nostri volontari, presenza silenziosa ma indispensabile. Dietro ogni partita, dietro ogni evento, dietro ogni trasferta, c’è il loro tempo donato con passione.

E infine, ma non per importanza, un ringraziamento profondo agli sponsor. Senza il loro sostegno, la loro fiducia e la loro vicinanza concreta, tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono parte integrante di questa salvezza. Questa non è solo la storia di una permanenza in categoria. È la storia di una comunità che non ha mai smesso di crederci. È la storia di una squadra che, anche incompleta, ha saputo essere completa nell’anima. E da qui si riparte. Insieme.

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI In MARIGNANO -EUROTEK LAICA UYBA 2-3

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Zhuang 29, Caruso 7, Brancher 6, Nardo 9, Kochurina 16, Straube 2, Panetoni (L), Piovesan 3, Bracchi 1, Ortolani 1, Tellone (L), Nicolini, Wilson, Parini. All. Bellano.

EUROTEK LAICA UYBA: Eckl 2, Seki 3, Parra 14, Torcolacci 7, Obossa 31, Battista 20, Pelloni (L), Diouf 2, Booth 1, Schmit, Boldini (L), Metwally, Parlangeli, Gennari. All. Barbolini.

ARBITRI: Brunelli, Brancati.

NOTE - Spettatori: 1444, Durata set: 28', 28', 30', 24', 31'; Tot: 141'. MVP: Seki.