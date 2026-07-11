Volley B, Prime Cleaning: coach Claudio Botteghi riconfermato

Il tecnico riminese è alla quinta stagione di fila sulla panchina del club riccionese

Si riparte dal coach. La Prime Cleaning Riccione getta le fondamenta della nuova stagione 2026/2027 nel campionato di serie B Maschile annunciando la conferma di coach Claudio Botteghi: il tecnico riminese sarà alla guida della Prime Cleaning per la quinta stagione consecutiva.

STIMA – Parole che raccontano lo spirito ambizioso, ma anche il senso di appartenenza. Come testimonia lo stesso allenatore: "Essere alla quinta stagione consecutiva sulla stessa panchina è motivo di grande orgoglio per me, e dimostra la simbiosi e l’unità di intenti tra me e la dirigenza riccionese per far crescere la pallavolo maschile nella nostra città! Sento anche la responsabilità di riscattare la dolorosa retrocessione di due stagioni fa, e prometto sudore e impegno massimo per raggiungere la salvezza."

CERTEZZA – La Prime Cleaning Riccione riparte subito. Da una certezza. Dalla continuità tecnica. Da un allenatore che ha saputo dare negli anni identità al collettivo e riconquistare il ritorno della squadra riccionese nel campionato di B Maschile Nazionale: "Le vibes sono molto intriganti - afferma coach Botteghi - con la società a mio parere abbiamo lavorato molto bene riuscendo a trovare ragazzi giovani, talentuosi e motivati e già con importanti esperienze in categoria. Sono carico a molla e non vedo l’ora di tornare in palestra".