Volley B, subito un derby per la Beach & Park

I titani, rinnovati e ringiovaniti, esordiscono a Forlì

Ci siamo. Sabato 11 ottobre la Beach & Park inizierà la sua settima stagione consecutiva in serie B e lo farà in trasferta, a Forlì, per il primo di una serie di “derby romagnoli” che la vedrà impegnata anche contro Ravenna e Sab Group Rubicone. Si gioca alle 16.30.

Coach Pascucci, che partita si aspetta? Quali sono le caratteristiche del Forlì?

“Rispetto all’anno scorso Forlì ha cambiato solo il libero. Ha così mantenuto le caratteristiche di squadra molto fisica per la categoria, senz’altro da temere a muro e con tre/quattro battitori in salto particolarmente insidiosi. Sono molto esperti. Negli ultimi anni hanno raccolto poco rispetto alle loro caratteristiche. Di solito partono piano in campionato ma quest’anno ci abbiamo giocato in precampionato e abbiamo visto che sono già pronti”.

Come stanno i suoi ragazzi? Sono tutti a disposizione?

“I miei giocatori stanno tutti bene ma dobbiamo ancora trovare il nostro sistema di gioco anche perché lo schiacciatore Izuchukwu Oforah è appena arrivato e ha un solo allenamento con noi alle spalle. Proverò a sistemare un po’ le cose nei prossimi due/tre allenamenti. Naturalmente questo non deve essere un alibi: vedo che nel gruppo c’è tanta voglia e non vediamo l’ora di metterci in gioco”.

Prossima partita: Querzoli Forlì – Beach & Park Volley. Sabato 11 ottobre alle 16.30 a Forlì.



