Volley B: tutto facile per la Gemini Med (3-0)

Battuta la Consar Ravenna. Serie D femminile: la Titan Services sconfitta a Rimini dalla Vtr capoclassifica

Partita senza storia quella giocata fra Gemini Med e Consar sabato scorso al Pala Casadei di Serravalle. Rispetto agli ultimi due match interni che i tifosi hanno potuto ammirare al Pala Casadei contro il Rubicone e il Forlì, si sono visti ritmi più lenti e qualche errore di troppo da parte ravennate.

Così sono state l’esperienza e la superiorità tecnico/tattica degli uomini di Pascucci a fare la differenza. “Dovevamo tenerli sotto fin da subito e l’abbiamo fatto – spiega nel post-partita lo stesso Pascucci. – In alcune fasi di gioco ci siamo adeguati al loro ritmo ma nel complesso abbiamo giocato un buon match, senza perdere un set e giostrando anche molti giocatori dalla panchina. Siamo alla sesta vittoria consecutiva, due di queste ottenute con squadre che ci precedono in classifica. Adesso dobbiamo essere bravi a “mantenere alta l’asticella”, sia in allenamento che in partita”.

Cronaca. Parte meglio la Gemini Med che mette subito punti fra sé e Ravenna costringendo gli ospiti al primo time-out sul 12/7. I meccanismi difensivi sammarinesi sembrano funzionare e Ravenna non trova soluzioni efficaci in attacco e in battuta. Coach Pascucci chiede ordine e aggressività ai suoi che lo accontentano conducendo facilmente in porto il set (25/18). Il secondo parziale si apre come il primo: 4/0 iniziale per i titani e primo stop chiesto dalla Consar per capire cosa fare ma i padroni di casa sono in completo controllo e, giocando senza forzare, chiudono la ripresa sul 25/19. L’inizio della terza frazione di gioco è uguale alle precedenti: 5/0 iniziale per la Gemini Med e Ravenna costretta al time-out. San Marino controlla agilmente il parziale fino al 19/16 quando Ravenna riesce a tornare sotto pericolosamente (22/21) e costringe i titani a chiamare il time-out. Riordinate le idee, la Gemini Med non ha difficoltà a chiudere set e match (25/21).

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – Consar Ravenna 3- 0

Gemini Med. Rondelli 3, Frascio 10, Facchi 5, Oforah 11, Benvenuti 7, Orazi 9, Rizzi (L1), Ceccolini 1, Conti 1, Borghesi, Bernardi 3. N.E. Seveglievich, Tuccelli (L2). Ace 7. Battute sbagliate 13. Muri punto 9. All. Roberto Pascucci.

Consar. Di Felice 11, Gardini 7, Aldini 2, Gatto 3, Zama (L1), Maiani (L2), Laraia 1, Da Boit 1, Gabellini 3, Capiozzo 11, Fiorini 1. N.E. Benetti, Burattoni. Ace 5. Battute sbagliate 10. Muri punto 4. All. Francesco Mollo.

Arbitri: Silvia Bianchini (1°) e Aleksia Valenti (2°).

PARZIALI: 25/18 25/19 25/21)

Classifica. Sab Group Rubicone 42, La Nef Re Salmone Osimo 40, Gemini Med San Marino 36, Querzoli Forlì 32, Novavolley Loreto 32, Cavallino 4 Torri Ferrara 27, Paoloni Macerata 26, Sabini Castelferretti 23, Okkaido Bologna 21, Sios Novavetro San Severino Marche 19, M&G Grottazzolina 18, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6, Montorio Teramo 5.

Prossimo turno. Hokkaido Bologna - Gemini Med San Marino. Sabato 28 febbraio alle 20.30 a Bologna.

Serie D femminile

Vtr Rimini – Titan Services San Marino 3 -1 (25/10 25/10 19/25 25/16)

Trasferta negativa per la Titan Services che sabato 21 esce sconfitta nel confronto con la capolista Vtr Rimini. “Abbiamo giocato un brutto match, senza mettere in campo quelle azioni tattiche che avevamo preparato in allenamento - è il commento di coach Stefano Sarti nel dopo partita. – È vero che eravamo senza due titolari come Rosa Muccioli e Alice Pedrelli ma mi aspettavo che la squadra reagisse meglio, invece siamo state inesistenti nei primi due parziali. Abbiamo giocato il terzo set come sappiamo ma nel quarto siamo tornate sotto i nostri standard. Non abbiamo avuto continuità: abbiamo fatto male in battuta e ricezione e abbiamo prodotto poco gioco sulle bande e al centro; anche in difesa eravamo lente. Insomma, oggi non c’eravamo. Dovremo ripartire dal terzo set nel quale abbiamo giocato bene”.

Titan Services. Tiezzi 2, Cesarini, Tura 13, Ghinelli 2, Sarasini 14, Guerra 4, Menicucci 2, Bernardi, Lazzari, Gasperoni 1,Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Pedrelli, Muccioli. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 35, Vbr Liverani Lugo 29, Mattei Ravenna 25, Titan Services San Marino 22, Unica Volley Rimini 22, Idea Volley Bellaria 21, Bcc Romagnolo Cesena 20, Alfonsine 20, Acerboli Santarcangelo 16, Figurella Rimini 15, Volley Academy Benelli 14, Caf Acli Stella Rimini 13.

Prossimo turno. Titan Services San Marino - Figurella Rimini. Sabato 28 febbraio alle 19.30 a Serravalle.



