Volley B1 femminiile, Lasersoft a Ripalta Cremasca

Le riccionesi proveranno a risollevarsi nella difficile trasferta lombarda per cercare di conquistare i primi punti stagionali

Domani (sabato) alle 20.30 a Ripalta Cremasca la Lasersoft Riccione in B1 femminile, allenata da Michele Piraccini e Catia Piccioni sfiderà la C.R. Transport Ripalta, compagine lombarda a quota 5 punti in graduatoria, frutto di due vittorie nelle prime due giornate.



L’avvio di stagione della Lasersoft Riccione è stato finora in salita, dopo il ko interno con la formazione reggiana del Cvr, le riccionesi proveranno a risollevarsi nella difficile trasferta lombarda per cercare di conquistare i primi punti stagionali, essenziali per ridare entusiasmo e proseguire il percorso salvezza, obiettivo principale prefissato dalla società ad inizio stagione.



Stati d’animo opposti, quindi, quelli delle due formazioni che si sfideranno sul taraflex di Ripalta. La Lasersoft è chiamata a reagire per invertire la rotta e dimostrare che il costante lavoro messo in atto da fine agosto può finalmente iniziare a dare i suoi frutti.



La gara verrà trasmessa in diretta live sul canale YouTube di New Volley Ripalta a partire dalle ore 20.30.