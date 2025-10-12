Volley B1 femminile, all'esordio Lasersoft cade a Modena (3-1)

La Moma Anderlini Modena vince 3-1. Nella prestazione delle riccionesi è mancata continuità e in alcuni tratti anche incisività nella fase offensiva

Partenza in salita per le ragazze della Lasersoft Riccione, che nella prima giornata del campionato nazionale di serie B1, tornano da Modena senza aver mosso la propria classifica, superate per tre set a uno dalla Moma Anderlini.

Nella prestazione delle riccionesi è mancata continuità e in alcuni tratti anche incisività nella fase offensiva, peccato perché Riccione era partito molto bene avanti (0-1) nella conta dei set, ma sulla lunga distanza ha faticato a contenere l’entusiasmo e la ferocia agonistica delle giovani modenesi, che hanno dimostrato di avere più fame nel mettere le mani sul successo finale.



I tre punti rimangono quindi in Emilia, mentre la Lasersoft torna da questa (complicata) trasferta con la convinzione che, continuando a lavorare sodo, le reali potenzialità di questo gruppo potranno emergere e regalare presto qualche bella soddisfazione.



L’occasione del pronto riscatto sarà il match interno, sabato 18 ottobre, con il Centro Volley Reggiano (sconfitta in casa da Valdarno in questa prima giornata), prima esibizione delle riccionesi davanti al proprio pubblico e quindi possibilità immediata per ritrovare subito il sorriso.

La partita

Come detto la Lasersoft parte forte con Calvelli dai nove metri firma il 6-1 iniziale sul quale la panchina locale è costretta subito a fermare il gioco. Modena prova a riavvicinarsi un paio di volte senza però mai rendersi pericolosa. Biancoblu ospiti che trovano dunque il meritato vantaggio (25-20).

Nel secondo set però il copione cambia completamente: le ragazze locali trovano l'allungo immediato dopo un inizio ospite che faceva nuovamente ben sperare (4-0). Ma l'Anderlini non molla pian piano prima recupera poi sorpassa mantenendo sempre un margine di sicurezza che garantisce loro il pareggio (16-25).

Il terzo parziale viene sempre condotto dalle ospiti che che però non riescono a sferrare il colpo definitivo: dopo un set point annullato (24-23 attacco di Spadoni) le modenesi si aggiudicano il parziale ai vantaggi (24-26) centrando così il sorpasso.

Nel quarto la Lasersoft riesce a dettar legge con Tallevi sugli scudi. Ma raggiunto il +6 a metà frazione (11-5) dopo il time out locale, la luce nella metà campo biancoblu si spegne improvvisamente e con un parziale di 0-10 le modenesi passano da -6 a più 4 (11-15). Un attacco di Spadoni prova a riavvicinare le biancoblu ma le padrone di casa volano sulle ali dell'entusiasmo e nonostante i tentativi ospiti di riavvicinamento le locali mantengono la lucidità e dopo due match point annullati chiudono alla terza occasione utile imponendosi 20-25).

IL TABELLINO

Moma Anderlini Modena vs Lasersoft Riccione 3-1

Moma Anderlini: Gerra 15, Monari 18, Mazzieri 3, Gollini 3, Bianco 3, Rinieri 5, Penati 8, Cornelli L1. 1°All.: Maioli 2°All.: Gregosi

Lasersoft Riccione: Merli 6, Tallevi 19, Spadoni 10, Castellucci 9, Montesi 1, Camerini 1, Calvelli 11, Marchi L1. 1°All.: Piraccini 2°All.: Piccioni

PARZIALI: 20-25/25-16/26-24/25-20