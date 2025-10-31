Volley B1 femminile, la Lasersoft ospita il Valdarno

Si gioca sabato alle 18 alla palestra Fontanelle di viale Capri. Riccione dal suo canto è in continua ricerca delle proprie certezze

Seconda sfida casalinga per la Lasersoft Riccione Volley, in campo domani (sabato) alle 18 alla palestra Fontanelle di viale Capri per sfidare la Pediatrica-Bindi Valdarno nella quarta giornata d’andata del girone B di B1 femminile. La gara arriva a una settimana esatta di distanza dal primo punto conquistato in classifica delle biancoblu di coach Piraccini nel Cremasco, ora le riccionesi vanno a caccia di continuità e del primo sorriso stagionale contro le ambiziose toscane, seconde della classe a braccetto con Ripalta e Campagnola Emilia.

La compagine toscana ha iniziato il suo campionato con due vittorie per (3-0) e una sconfitta casalinga al tie-break con Ripalta, confermando così in pieno le velleità di voler essere una delle assolute protagoniste nella lotta per le posizioni di vertice. Il gruppo formato da un organico molto competitivo è allenato da Mauro Chiappafreddo, coach ternano di grande esperienza e prestigio nel panorama della pallavolo italiana.

Riccione dal suo canto è in continua ricerca delle proprie certezze. Il primo punto conquistato nella difficile trasferta lombarda ha senza dubbio portato maggiore autostima, il potenziale del gruppo si è visto e a tratti emerge in maniera chiara, ma è fondamentale costruire passo dopo passo quella concretezza e quella continua solidità di gioco che rimangono tra gli ingredienti principali nella crescita di ogni squadra.

Sfidare Valdarno potrebbe aiutare proprio in questo senso, perché è proprio affrontando avversari di calibro che si può aumentare la consapevolezza nei propri mezzi.