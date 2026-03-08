Volley B1 femminile, la Lasersoft rialza finalmente la testa

Successo per 3-1 sul Montesport Firenze dopo lo svantaggio iniziale al termine di un match molto emozionante

La Lasersoft Riccione in B1 femminile rialza finalmente la testa e torna a sorridere proprio nel momento di maggior bisogno. Le ragazze guidate in panchina da Michele Piraccini e Catia Piccioni hanno infatti compiuto una vera e propria rimonta, ribaltando un preoccupante svantaggio di 1 a 0 e conquistando 3-1 una vittoria la cui importanza è difficilmente descrivibile a parole.



La partita contro Firenze è stata molto emozionante e giocata per (quasi) tutta la sua durata sul filo dell’equilibrio. Una gara bella ed appassionante con entrambe le formazioni capaci di darsi battaglia su ogni singolo pallone generando tantissimo spettacolo ed entusiasmando il pubblico sugli spalti. La Lasersoft è stata nel complesso più squadra nei momenti decisivi del match ed è stata abile nello sfruttare al massimo ogni possibilità dopo essersela faticosamente costruita, conquistando così la sesta vittoria stagionale, la quinta casalinga, a testimonianza del fatto di quanto possa essere una risorsa in più il fattore campo per la formazione biancoblu nel prosieguo della stagione.



Con questi tre punti, tanto preziosi quanto sudati, le riccionesi rimangono decisamente agganciate all’affollato treno salvezza a quota 19 punti in classifica, ma sempre in dodicesima posizione.

Nel prossimo fondamentale turno, valido per la sesta giornata di ritorno di serie B1, la Lasersoft sarà di scena nuovamente al Fontanelle di Viale Capri, sabato 14 marzo ore 18.00, nel derby romagnolo con la Life365eu Libertas Forlì, che precede proprio le riccionesi di appena due lunghezze.



La partita



Sono le ospiti a partire meglio: toscane che volano subito sul +5 (2-7), di Tallevi e Calvelli gli unici due punti locali, padrone di casa quindi subito costrette al time out. Il +5 fiorentino è mantenuto anche alla ripresa delle ostilità con capitan Tallevi autrice di 4 punti sui sette segnati dalle biancoblu. Toscane che grazie ad altri due errori avversari allungano a +7 (7-14), padrone di casa nuovamente costrette al time out. Al rientro salgono in cattedra le centrali: Spadoni dai nove metri e Calvelli a muro firmano il -4 (12-16) che verrà raggiunto per altre due volte (15-19 e 19-23) col punto della neo entrata Merli (mani fuori per lei). L'errore di Mercolini dai nove metri consegna cinque palle set alle ospiti che chiudono alla seconda occasione utile (attacco out di Merli) imponendosi col punteggio di 20-25.



Nel secondo set è ancora Montesport ad uscire meglio dai blocchi anche se Gabellini e Spadoni tengono almeno inizialmente a contatto le compagne. Ma dal -1 (3-4) le ospiti firmano quattro punti consecutivi portandosi a + 5 (3-8). Con Spadoni in grande spolvero arriva il -3 (6-9) ma Montesport firma altri tre punti locali e ripristina il +6 (6-12) biancoblu costrette al time out. Riprende il gioco e la Lasersoft firma il 3-0 che la riporta sotto con Calvelli, Montesi e il muro di Castellucci. La Lasersoft recupera entusiasmo e con la coppia Castellucci-Tallevi trova il -1 (12-13) e col buon turno in battuta firmato da Ricci trova la parità a 15.

Firenze prova il nuovo allungo sul +3 ma Merli sale in cattedra e con tre punti consecutivi firma la nuova parità a 18, prima che il turno in battuta di Montesi consegni il +3 (23-20) nella parte finale. Le ospiti si riportano a -1 ma Castellucci regala alle compagne due opportunità per riequilibrare la contesa (24-22). Il mani fuori di Tallevi chiude un lungo scambio e riporta il match in perfetta parità. Biancoblu che si impongono di misura (25-23).



Nel terzo parziale dopo i primi due punti ospiti Tallevi e Merli consegnano il doppio vantaggio alle compagne (4-2 e 7-5) prima che Spadoni regali il massimo vantaggio alle padrone di casa toccando il +4 (11-7). Ma le toscane non mollano e pareggiano i conti a quota 13. Contesa a questo punto entusiasmante col vantaggio locale che oscilla tra uno e due punti fino al 18-16, quando un lunghissimo scambio chiuso da un fallo avversario permette l'allungo decisivo di Tallevi e compagne, fino al (25-16) trovando così il sorpasso.



Ad inizio quarta frazione la Lasersoft si porta subito sul 3-0 con Calvelli e Merli. Col turno in battuta di Spadoni la Lasersoft si porta sull'8-3 per poi allungare nuovamente, stavolta con Castellucci protagonista (11-4). Montesport prova a rifarsi sotto portandosi a -4 (12-8) ma Merli firma il nuovo + 5 (13-8). Le ospiti provano a non mollare portandosi a -3 (13-10) la Lasersoft chiama time out. Alla ripresa del gioco sale in cattedra Castellucci ed il vantaggio locale cresce ulteriormente fino ad arrivare a +5 (17-12). Le ospiti non mollano e con quattro punti consecutivi si portano a -2 (17-15). Calvelli e il buon turno dai nove metri di Montesi regalano il nuovo +5 alle biancoblu (21-16), ospiti obbligate a chiamare il time out.

Vantaggio riccionese che oscilla tra quattro e cinque punti, Merli regala il +6 e ci sono altrettante opportunità per chiudere qui la partita (24-18). Dopo aver annullato le prime due occasioni, Tallevi chiude alla terza occasione utile portando in dote alla Lasersoft tre punti di capitale importanza (3-1, 25-20).



Tabellino

Lasersoft Riccione - Montesport Firenze 3-1

RICCIONE: Montesi 2, Calvelli 13, Tallevi 19, Gabellini 1, Bologna, Castellucci 13, Merli 12, Calzolari L1, Spadoni 13, Mercolini, Ricci, n.e.: Marchi L2, Carciani, Muscarà. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni



FIRENZE: Scardigli 18, Giubbolini 12, Para 3, Bertelli 4, Testi 11, Galli 7, Castellani L1, Mazzinghi, Grogi, Ceccarelli. 1°All.: Contrario



SERIE B1 GIRONE B - 16esima GIORNATA

Forlì-Cesena 3-2, Ravenna-Reggio Emilia 3-2, Scandicci-Valdarno 3-2, Riccione-Montespertoli 3-1, Campagnola-Ripalta 3-1, Ostiano-Modena 3-1, Bologna-San Giorgio 3-2.

PARZIALI: 20-25/25-23/25-16/25-20



SERIE B1 GIRONE B - CLASSIFICA DOPO 16 GIORNATE

Ravenna 44, Ripalta 39, Campagnola 39, Valdarno 39, Ostiano 31, Bologna 30, Montespertoli 24, San Giorgio 23, Reggio Emilia 22, Forlì 21, Cesena 21, Riccione 19, Modena 14, Scandicci 12.