Volley B1 femminile, la Lasersoft ritrova il sorriso

Le riccionesi superano la Vtb DM Sistemi Group Bologna per 3-1 (25-15, 25-12, 17-25, 25-21) e conquistano la terza vittoria stagionale

La Lasersoft Riccione ritrova il sorriso e la vittoria: le riccionesi superano la Vtb DM Sistemi Group Bologna per 3-1 (25-15, 25-12, 17-25, 25-21) e conquistano la terza vittoria stagionale. Una prova di forza e di carattere per la squadra allenata da Michele Piraccini e Catia Piccioni, che ha condotto l’incontro quasi sempre con autorità, cedendo solo nel terzo set, ma senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo del match.

Al Fontanelle di Viale Capri è andata in scena probabilmente la miglior recita stagionale della formazione riccionese, sempre molto attenta in difesa e capace di gestire con grande maturità i diversi momenti decisivi del match. Una bella prova di carattere delle biancoblu apparse compatte e determinate, ed altrettanto encomiabile la loro voglia di lottare nell’affrontare una partita molto complicata che le vedeva opposte ad un avversario dal valore tecnico notevole per questa categoria.

Con questi tre punti preziosissimi Tallevi e compagne centrano la terza vittoria stagionale (la seconda interna) e raggiungono quota 11 in classifica.

Nel prossimo weekend, sabato 13 dicembre alle 20.30, la Lasersoft risalirà nel Cremasco, più precisamente ad Ostiano, per sfidare le lombarde della Fantini Folcieri Cr.

La partita Pronti via ed è subito 5-1 Lasersoft con Calvelli dai nove metri che trova un lungo filotto di buoni servizi che mettono in difficoltà le felsinee. Poi penseranno Castellucci, Tallevi e Gabellini a scavare un solco sempre più profondo impossibile da colmare. La chiude poi Spadoni che regala il vantaggio alle proprie compagne (25-15).

Nel secondo set la musica non cambia: Tallevi e Castellucci sono infermabili e macinano punti in quantità industriale, anche le centrali sono grandi protagoniste e non permettono a Bologna di entrare in partita. Ci pensa nuovamente Spadoni a chiudere: raddoppio che vale il primo punto garantito in graduatoria (25-12).

Nel terzo set le ospiti hanno una logica reazione d'orgoglio; la sola Tallevi non basta a tenere in partita le biancoblu che infatti stavolta sono costrette a cedere (17-25).

Quarta ed ultima frazione che vede l'iniziale mini allungo locale (9-6) che Bologna recupera grazie a tre punti consecutivi (9-9). Sul 10 pari è Gabellini dai nove metri a trovare una serie di battute ficcanti che consentono l'allungo alle ragazze locali (16-11) insieme a Castellucci grande protagonista in attacco la forbice si allarga ancora (18-12). +6 che resiste quasi fino alla fine (24-18). Tre match point annullati prima che Tallevi chiuda alla quarta occasione utile scatenando la festa del pubblico presente al Fontanelle (3-1, 25-21).

Tabellino

Lasersoft Riccione - Vtb Dm Sistemi Group Bologna 3-1

Riccione: Montesi 2, Castellucci 11, Calvelli 9, Tallevi 22, Gabellini 7, Merli 2, Spadoni 15, Marchi L1, Mercolini, Bologna. n.e.: Carciani, Muscarà L2. 1°All.: Piraccini 2°All.: Piccioni

Bologna: Taiani 12, Saccani 4, Neriotti 11, Pinali 8, Fucka 11, De Paoli 11, Minelli L1, Cavalli L2, Carnevali, Govoni. n.e.: Giorgi, Sawa. 1°All.: Ghiselli 2°All.: Dall'Olmo

PARZIALI: 25-15/25-12/17-25/25-21

Note. Durata set: 24’, 22’, 25’, 30'. Battute vincenti: Riccione 5, Bologna 8. Battute sbagliate: Riccione 6, Bologna 9. Muri: Riccione 15, Bologna 8.