Volley B1 femminile, la Lasersoft si tiene stretta la centrale Matilde Calvelli

Terza importante conferma in casa Lasersoft che al centro, dopo la conferma di Sofia Spadoni, vedrà ancora la presenza di Matilde Calvelli, di Arezzo classe 2005, al suo secondo anno a Riccione.

"Dal suo arrivo a Riccione, un anno fa, Matilde è cresciuta tanto e siamo molto felici di averla alla Lasersoft anche nel prossimo anno in B1 - spiega la società - La Calvelli è una ragazza fantastica, un'atleta preziosa non solo per quello che ha dimostrato in campo ma anche caratterialmente, sempre al servizio della squadra e delle compagne.

Il fatto che non abbia mai fatto mistero di aver trovato a Riccione un ambiente ideale per continuare a coltivare la propria passione per la pallavolo e dare il massimo, per noi è motivo di grande soddisfazione".