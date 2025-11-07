Volley B1 femminile, Lasersoft a caccia del primo hurrà

La squadra riccionese, che ha un punto in classifica, va a fare visita alle fiorentine del Montesport FI

In B1 femminile, la Lasersoft Riccione Volley, insegue il primo successo stagionale andando a far visita alle fiorentine del Montesport FI nel match in programma domani (sabato) alle 21 valido come quinta giornata del girone B di B1 femminile.

Crocevia importante nel proprio cammino per la squadra allenata da Piraccini che ha attualmente un punto in classifica e cercherà di rilanciarsi per non perdere terreno con le dirette concorrenti in classifica.

Tallevi e compagne saranno infatti impegnate nella serata di sabato sul campo di Montespertoli, formazione navigata da anni nella terza serie nazionale femminile, che nelle prime quattro giornate di campionato ha raccolto due successi (con S.Giorgio Piacentino e Scandicci in entrambi i casi con il medesimo punteggio di tre set a uno).

È alle porte un ciclo importante di incontri per la Lasersoft, che ci porterà dritti alla fine di novembre…ma che soprattutto ci darà parecchie risposte in merito alle prospettive di questo gruppo. Gruppo che fino a questo momento ha proposto a tratti una buona pallavolo e soprattutto ha dimostrato di avere carattere. Dai risultati delle prossime partite si delineerà meglio la graduatoria delle riccionesi, chiamate adesso a fare punti con squadre più alla loro portata dopo aver ben figurato contro alcune delle corazzate presenti in questo girone.

Ora serve però concentrarsi solo e soltanto sulla trasferta toscana, i mezzi tecnici per ben figurare senza dubbio non mancano e la coesione del gruppo nemmeno, quindi ci sono tutti gli ingredienti per provare a raccogliere presto qualche altro punto importante.

Iniziando proprio dal prossimo impegno in quel di Montespertoli…