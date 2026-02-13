Volley B1 femminile, Lasersoft a caccia del tris di vittorie

Sabato trasferta a a Rivalta (Reggio Emilia) contro il Fos Centro Volley Reggiano, formazione che condivide il nono posto con le riccionesi

Riscattare il ko dell’andata provando ad alimentare la striscia d’oro delle due vittorie consecutive. Sono alti gli stimoli in casa Lasersoft Riccione nel campionato di serie B1 femminile (girone B), con la squadra di Michele Piraccini e Catia Piccioni in campo domani (sabato) alle 20 a Rivalta (Reggio Emilia) contro il Fos Centro Volley Reggiano, formazione che condivide il nono posto con le riccionesi a quota 16 punti.



Il Centro Volley Reggiano è reduce dal ko esterno sul campo di Valdarno. La formazione reggiana è ritornata in serie B1, dopo l’esperienza nella stagione 2021/2022, acquisendo il titolo di Rubiera. Rispetto alla scorsa stagione il Cvr è ripartito da un blocco di sei atlete confermate, le schiacciatrici Migliore e Brunfranco, la centrale Odorici e la coppia di liberi, Cioni e Ronzoni.

Completamente rinnovata la cabina di regia con Balconati e Rossi. Volti nuovi sono anche la schiacciatrice Spagnuolo, le centrali Maggiali e Moiran e le opposte Benedetti e Boni.



Riccione, dal canto suo, è reduce da un successo casalingo molto importante, quello arrivato lo scorso sabato contro Anderlini Modena, che ha permesso alle riccionesi di continuare a muovere la classifica e alimentare fiducia e consapevolezza al gruppo biancoblu, stimolato anche dalle buone prestazioni arrivate nell’ultimo periodo.



La Lasersoft vuole proseguire il suo cammino senza pericolosi intoppi e la tappa di Rivalta diventa quindi un appuntamento importante per rimanere nelle zone tranquille della classifica… e per tenere fin da subito a debita distanza tutte quelle squadre che adesso sgomitano furenti per allontanarsi in fretta dalle ultime tre posizioni della classifica.



All'andata finì… – Nella sfida d’andata dello scorso 18 ottobre al Fontanelle di Riccione, il Centro Volley Reggiano si impose 1-3.