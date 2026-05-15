Volley B1 femminile, Lasersoft ai playout, sabato gara1

In casa le riccionesi affrontano il Fos Cvr Reggio Emilia. Secondo appuntamento in trasferta a Rivalta (Re) domenica 24 maggio

Sabato sera il Fontanelle di Viale Capri si trasformerà nell’epicentro della stagione della Lasersoft Riccione Volley. Alle ore 20:00, per l’occasione ingresso gratuito per tutti, andrà in scena gara 1 d’andata dei playout contro Fos Cvr Reggio Emilia. Un appuntamento che vale un’intera annata, un duello all’ultimo punto che decreterà chi manterrà la categoria e chi, invece, dovrà invertire la marcia per la serie inferiore.

Il match di domani (sabato) rappresenta il primo atto di questo doppio confronto.

I playout, infatti, prevedono una partita in casa della Lasersoft e il secondo appuntamento in trasferta a Rivalta (Re) domenica 24 maggio. L’importanza della gara di domani è quindi rilevante: una vittoria per Riccione significherebbe affrontare la trasferta con un prezioso vantaggio e la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Una sconfitta, al contrario, complicherebbe la corsa all’obiettivo stagionale.

Le due squadre a confronto Entrambe le formazioni hanno concluso la regular season a quota 27 punti, Reggio Emilia con una vittoria in più, avendo superato Ripalta Cremasca proprio nell’ultimo decisivo turno. Sia la Lasersoft che la Fos Cvr denotano una complicanza nelle gare fuori casa, infatti tutt’e due hanno conquistato un solo successo in trasferta, Reggio Emilia l’unico proprio sul campo di Riccione, lo scorso 18 ottobre. La Lasersoft corsara lontano da casa solo a Forlì, il 15 novembre. Ci sono solo due precedenti tra le due formazioni che hanno visto la Fos Cvr Re prevalere sia nella gara di andata che ritorno di campionato (1-3/3-0).

Per Tallevi e compagne diventa quindi ancora più importante il fattore campo, dove la squadra si è fatta sempre trovare sul ‘pezzo’ ed è pronta a dare il massimo, sfruttando il supporto del proprio pubblico per conquistare una vittoria fondamentale. Riccione è chiamata a stringersi attorno alle proprie ragazze, sostenendo con calore la Lasersoft in questa appassionante sfida.

Chi vince resta, chi perde lascia la categoria. La resa dei conti è vicina.



