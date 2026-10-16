Volley B1 femminile: Lasersoft al debutto contro Volleyrò Cdp Roma

Comincerà dal Fontanelle di Viale Capri il campionato della squadra affidata a Giuliano Marasca: nove le nuove arrivate



Comincerà dal Fontanelle di Viale Capri il campionato della Lasersoft Riccione Volley. Sabato 17 ottobre alle 18.00 le biancazzurre riceveranno i promettenti talenti del club romano plurititolato, il Volleyrò Casal De Pazzi Roma nella prima giornata del girone D di Serie B1 femminile, inaugurando una stagione caratterizzata da numerosi cambiamenti.



La squadra è affidata a Giuliano Marasca e presenta un organico profondamente rinnovato: nove le nuove arrivate, mentre capitan Sofia Spadoni, Sara Bologna, Lucia Mercolini e Alessia Ricci rappresentano il nucleo confermato rispetto allo scorso campionato.

Il precampionato delle ragazze riccionesi ha detto che la squadra ha dei valori e allo stesso tempo ha evidenziato che il lavoro del neo tecnico deve ancora continuare alla ricerca dei giusti equilibri. Il primo banco di prova ufficiale, per un gruppo costruito in larga parte durante l’estate, ci offrirà subito indicazioni sul livello raggiunto.



Il conto alla rovescia è dunque agli sgoccioli: sabato per entrambe le squadre sarà il primo passo di una stagione in cui alzare il proprio livello rappresenterà il primo obiettivo.

Un primo assaggio significativo di campionato per misurare ambizioni, identità e capacità di coinvolgere nuovamente il pubblico riccionese.



La società ha definito anche le modalità di accesso alle gare. Il biglietto intero costerà 5 euro, quello ridotto 2 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per tutti i tesserati Riccione Volley e Unica Volley (atleti, allenatori e dirigenti), per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori. L’abbonamento costerà 45 euro e comprenderà tutte le tredici partite interne di campionato.



Roster Lasersoft Riccione Volley 2026/27

Sofia Spadoni (centrale), Vittoria Penzo (centrale), Rebecca Magi (centrale), Sara Bologna (schiacciatrice), Elena Missiroli (schiacciatrice), Elisa Graziani (schiacciatrice), Martina Monti (schiacciatrice), Lucia Mercolini (palleggiatrice), Ilary Tonelli (palleggiatrice), Alice Stafoggia (opposto), Martika Sparaventi (opposto), Arianna Meliffi (libero), Alessia Ricci (libero).

1°All.: Giuliano Marasca

2°All.: Davide Mussoni

Dir.Accompagnatori: Sara Battistoni e Lorenzo Paglierani

Fisioterapista: Simone Salvatori