Volley B1 femminile, Lasersoft alla prova del derby contro Forlì

Seconda gara interna consecutiva sabato alle ore 18.00 al Fontanelle

Seconda gara interna consecutiva per la Lasersoft Riccione Volley, in campo domani (sabato) alle 18.00 al Fontanelle di Viale Capri per sfidare la Life365eu Volley Forlì, nel derby romagnolo valido per la sesta giornata di ritorno del girone B di B1 femminile.

Le riccionesi di Michele Piraccini e Catia Piccioni arrivano a questo appuntamento cariche e rinfrancate dopo la bella vittoria in rimonta costruita ai danni di Firenze, successo importante che senza dubbio ha portato all’interno del gruppo un’enorme ventata di autostima, mentre le mercuriali forlivesi arrivano anch’esse da un successo pesante contro Elttr.Angelini Cesena, che tiene ora la Libertas al di fuori dalla soglia rossa della classifica.

La Libertas Forlì si presenta a questo incontro reduce da due successi fondamentali contro Anderlini e Cesena, che le ha permesso di raggiungere quota 21 punti in graduatoria, appena due lunghezze sopra Riccione (19).

Le forlivesi che nella gara di andata vennero superate dalla Lasersoft in tre set e che nel frattempo hanno cambiato guida tecnica, con Focchi subentrato a Caliendo in panchina, scenderanno sul parquet del Fontanelle con tanta voglia di rivalsa e l’obiettivo di strappare ulteriori punti in chiave salvezza.

Sarà indubbiamente una sfida per cuori forti, nella quale la posta in palio sarà davvero alta per entrambe le formazioni.

Riccione ha dimostrato di esserci e crede fortemente di potercela fare, conscia del proprio valore vuole continuare ad alimentare ancora di più il proprio obiettivo, regalandosi un’altra bella soddisfazione davanti al proprio pubblico, sempre vicino alla squadra.